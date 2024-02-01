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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بأداء رائد وسعر حنين.. هواتف جديدة ضمن قائمة الأرخص في 2024

هواتف جديدة تعتبر
هواتف جديدة تعتبر الأرخص لـ 2024

قد يكون اختيار هاتف جديد أمرا مربكا، خاصة عند مواجهة مكتبة من الأجهزة الجديدة التي يتم إطلاقها كل فترة، خاصة مع إطلاق بعض الهواتف البارزة مثل آيفون وسامسونج جالاكسي التي تزيد قيمتها عن 1000 دولار، مما يصعب على المشترين المحتملين تصور أن هناك وجود هواتف ذكية ذات الميزانية المحدودة أصبح أمرا نادرا.

ولحسن الحظ، إلى جانب الطرازات المتطورة باهظة الثمن، توجد مجموعة من الهواتف بأسعار معقولة تعتبرها الشركات المصنعة لها أنه بمثابة هواتف رخيصة الثمن مقارنة بإصدارتها الرائدة طبعا، توفر هذه البدائل الملائمة للميزانية توازنا بين الأداء والتكلفة مع مجموعة واسعة من الميزات تلبي احتياجات المستخدمين، وبسعر أقل من الأجهزة الرائدة، إليك أبرزها فيما يلي:

 

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هواتف جديدة تعتبر الأرخص لـ 2024

1. هاتف وان بلس NORD N30 5G:

يأتي هاتف وان بلس NORD N30 5G، كخيار موثوق به للمستخدمين الذين يبحثون عن جهاز ذو أداء جيد دون دفع ثمن باهظ ممن يعطون الأولوية للقيمة دون التضحية بالأداء.

تم تجهيز هاتف OnePlus Nord N30 5G بمعالج كوالكوم Snapdragon 695 مع سعة تخزين تبلغ 128 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي رام سعة 8 جيجابايت،  إلى جانب مزايا شاشته الرائعة مقاس 6.5 بوصة بدقة 2400 × 1080 بكسل ومعدل استجابة يبلغ 240 هرتز، مع عدسة رئيسية بدقة 108 ميجابكسل وبطارية 5000 مللي أمبير، وكل هذا يتوفر مقابل سعر يبلغ 300 دولار (أي ما يعادل 9.200 جنيه مصري).

OnePlus Nord N30 5G

2. هاتف سامسونج Galaxy A14 5G:

تقدم سامسونج هاتف Galaxy A14 5G، كخيار يوازن بين القدرة على تحمل التكاليف والأداء، مما يجعله في متناول المستخدمين المهتمين بالميزانية.

يأتي هاتف Galaxy A14 5G مزودا بسعة تخزين تبلغ 64 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، مدعوما بمعالج Samsung Exynos 1330 SoC، ويعمل بنظام Android 13، إلى جانب شاشة LCD مقاس 6.6 بوصة ومعدل تحديث يبلغ 90 هرتز، كل هذا يتوفر مقابل سعر يبلغ 200 دولار (أي ما يعادل 6.180 جنيه مصري).

Galaxy A14 5G

3. هاتف جوجل Pixel 7a:

يجسد هاتف Pixel 7a، الاستراتيجية التي تقدمها شركة جوجل والتي تتمثل في تقديم جودة عالية وبأسعار معقولة مقارنةً بأجهزة سامسونج وآبل المتطورة، وعلى الرغم من أنه سعره البالغ 500 دولار (أي ما يعادل 15.450 جنيه مصري)، لا يجعلها هاتفا صديقا للميزانية إلا أنه مقارنة بأسعار أجهزة بكسل من جوجل وآيفون وسامسونج، يعد أقل تكلفة بالفعل.

يتميز هاتف جوجل Pixel 7a، بشاشة مقاس 6.1 بوصة مع معدل تحديث مذهل يبلغ 90 هرتز، إلى جانب مساحة تخزين كبيرة تبلغ 128 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي رام سعة 8 جيجابايت، مع عدسة أساسية بدقة 65 ميجابكسل، بطارية تبلغ 4385 مللي أمبير تتيح ميزة الشحن السريع.

Pixel 7a

4. هاتف سامسونج Galaxy A54:

يقدم هاتف Galaxy A54، بعض الميزات البارزة التي توجد عادةً في أجهزة سامسونج الرائدة، مقابل سعر أقل يبلغ 450 دولار (أي ما يعادل 13.900 جنيه مصري)، وتمنح هذه التكلفة المستخدمين توازنا ملحوظا بين الأداء والوظائف المتقدمة.

يتميز Galaxy A54، بشاشة مقاس 6.4 بوصة محمية بزجاج Gorilla Glass 5 المتين، ويقترن بسعة 6 أو 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وخيارات التخزين التي تتراوح من 128 إلى 256 جيجابايت.قابلة للتوسعة عبر بطاقة microSD تصل سعتها إلى 1 تيرابايت، إلى جانب كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة سيلفي بدقة 32 ميجابكسل، وبطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير.

Galaxy A54

5. هاتف موتورولا Moto G Pure:

يوفر Moto G Pure ميزات كافية لتبرير شرائه، فهو يتميز بسعر اقتصادي بالفعل مقارنة بالهواتف السابقة، يبلغ 160 دولار (أي ما يعادل 4.900 جنيه مصري)، حيث تم تصميمه خصيصا للمستخدمين الذين يبحثون عن خيار ميسور التكلفة يعطي الأولوية للوظائف الأساسية.

يأتي هاتف موتورولا Moto G Pure، مع 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و32 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية، ويعمل بمعالج ميدياتك Helio G25، مع بطارية  تبلغ 4000 مللي أمبير، وتشتمل ميزاته البارزة على مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم، وتخزين microSD قابل للتوسيع، وخيارات اتصال لاسلكية متنوعة.

Moto G Pure
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