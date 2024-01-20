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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مصفح كأنه دبابة.. هاتف خارق شديد المتانة يقهر هواتف سامسونج

Unihertz Tank Mini
Unihertz Tank Mini 1

بعد أشهر قليلة من إطلاق هاتف Unihertz Tank 3، المتين المزود ببطارية ضخمة تبلغ سعتها 23.800 مللي أمبير، كشفت شركة Unihertz عن نموذج جديد أصغر حجما وأرخص سعرا، يتميز بتصميم متين قادر على تحمل الظروف القاسية.

هاتف شديد المتانة بسعر منافس

يتميز الهاتف الذي يطلق عليه اسم Unihertz Tank Mini 1 ببعض الميزات القوية الخارجية، ولكن أبرز ما يميزه هو المتانة العالية ونسبة التكلفة إلى الأداء.

 

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يحتوي هاتف Tank Mini 1، على شاشة صغيرة من نوع IPS LCD، يبلغ قياسها 4.3 بوصة، بدقة FHD+ تبلغ 540 × 1200 بكسل، وتوفر الشاشة سطوعا يصل إلى 500 شمعة في المتر المربع.

Unihertz Tank Mini 1

يتم تشغيل هاتف Tank Mini 1، بواسطة معالج ميدياتك Helio G99، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR4X بسعة 12 جيجابايت، بالإضافة إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية، مدعومة بذاكرة تخزين واسعة تبلغ 256 جيجابايت من نوع UFS 2.2.، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية TF بحد أقصى 2 تيرابايت.

يتميز هاتف Tank Mini 1، كاميرا خلفية بدقة 100 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، مدمجة داخل هيكل متين تبلغ أبعاده 58.8×120×723.3 مليميتر، ويزن حوالي 240 جراما.

Unihertz Tank Mini 1

يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13، ويستمد طاقته من بطارية تبلغ سعتها 5800 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات، يوفر الهاتف بعض ميزات الحماية ضد السقوط أو الصدمات، كما أنه يحمل تصنيف IP68 لمقاومة الغبار والماء.

تشمل ميزات هاتف Tank Mini 1، هيكل شديد المتانة قادر على تحمل الظروف القاسية مزود بمصباح يدوي بقوة 800 لومن وجهاز تحديد نطاق ليزر مدمج بطول 40 مترا، إل جانب ضوء LED خارجي يضئ باللون الأحمر والأزرق، ومنفذ شحن USB-C.

ووفقا لصفحة المنتج على الإنترنت، التي أنشأتها شركة Unihertz، من المقرر أن يكون الهاتف الذكي المتين Tank Mini 1 متاحا للبيع بشكل رسمي اعتبارا من يوم 25 يناير الجاري، مقابل سعر يبدأ من 200 دولار (أي ما يعادل 6.170 جنيها مصريا).

Unihertz Tank Mini 1
Unihertz هاتف Tank Mini 1 هاتف Tank Mini 1 مواصفات Tank Mini 1 سعر Tank Mini 1

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