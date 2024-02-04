مدير الإعلام باتحاد الكرة: لجنة لاختيار مدرب المنتخب.. وفيتوريا لم يستطع التأقلم

قال محمد عراقي، مدير إدارة الإعلام باتحاد الكرة، إنه ثبت بالدليل القاطع أن المدير الفني لمنتخب مصر، روي فيتوريا، لم يستطع التأقلم مع الأجواء المصرية وتم توجيه الشكر له ولجهازه المعاون.

وأضاف “عراقي”، في مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على قناة "سي بي سي"، اليوم الأحد، أن الكابتن محمد يوسف، المدير الفني السابق، للنادي الأهلي، سيعمل مع المدير الفني القادم لـ منتخب مصر.

ولفت إلى أن المدير الفني القادم لمنتخب مصر سيكون من بين الذين دربوا منتخبات إفريقية، وسيتم تشكيل لجنة خاصة برئاسة الكابتن علاء نبيل لاختيار مدرب منتخب مصر القادم.



وأوضح أن هناك جلسة مع محامي "فيتوريا" غدًا، لتقسيط الشرط الجزائي بعد توجيه الشكر له، وأن المدير الفني القادم لمنتخب مصر قد يكون متوافق عليه قبل مارس المقبل.



