زيادة مبيعات السجائر المحلية تعزز أرباح إيسترن كومباني 58%.. وهذه أسعارها اليوم| تفاصيل

ينتظر الكثير من المواطنين المدخنين في جميع محافظات مصر معرفة أسعار السجائر اليوم، الثلاثاء 6 فبراير 2024، حيث إن السجائر تعتبر من ضمن المنتجات الأساسية التى يستخدمها المواطنون بنسب متفاوتة وبأحجام كبيرة.

زيادة في الإيرادات بنسبة 54%

وتصل السجائر إلى مليارات المواطنين بشكل يومي، بالأخص بعدما قامت الشرقية للدخان برفع أسعار السجائر والدخان بشكل عام، لذلك في هذا المقال سنتعرف على جميع التفاصيل التى تخص هذا الموضوع.

ازدادت أسعار السجائر في خلال هذا الشهر، حيث قامت شركة الشرقية للدخان بالإعلان عنها من قبل رئيس هيئة شعبة الدخان إبراهيم الإمبابي، والذي أكد أن هناك حقيقة جارية في ارتفاع أسعار السجائر، وهي أن هذه الزيادة من قبل التجار، وتم التأكيد على أن رفع الأسعار قد يكون في هذا المرة مبالغ متتالية وسيتم الحد من هذا الارتفاع.

من ناحية أخرى، حققت الشركة الشرقية إيسترن كومباني زيادة في الإيرادات بنسبة 54% في الربع الثاني، لتصل إلى 4.8 مليارات جنيه، مقابل 3.1 مليار جنيه في الربع الثاني من العام المالي الماضي.

كما حققت نموا في صافي الربح خلال نفس الفترة بنسبة 58% لتصل أرباحها إلى 1.8 مليار جنيه، مقابل 1.21 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

وأرجعت الشركة نمو الإيرادات والأرباح في الربع الثاني إلى زيادة قيمة مبيعات السجائر المحلية بنسبة 62%، وزيادة حجم المبيعات أيضًا بنسبة 48%.

تراجع الأرباح في أول العام

فيما تراجعت أرباح الشركة بنسبة 17% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، لتصل إلى 2.89 مليار جنيه، مقارنة بربح 3.48 مليارات جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وانخفضت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري لتصل إلى 7.92 مليارات جنيه، مقابل إيرادات 9.86 مليارات جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وحققت الشركة تراجعا في مجمل الربح بنسبة 44% خلال النصف الأول ليصل 2.74 مليار جنيه، مقابل 4.86 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

ووافق مجلس إدارة الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، على زيادة رأس المال المرخص به إلى 15 مليار جنيه، وزيادة رأس المال المصدر من 2.230 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه باستخدام جزء من رصيد الاحتياطيات لصالح المساهمين القدامى، وذلك بالإفراج عن مبلغ 770 مليون جنيه من رصيد الاحتياطيات بالقوائم المالية بتاريخ 31 ديسمبر عام 2023 لانتفاء الغرض منها، واستخدامها في زيادة رأس المال المصدر ليصبح 3 مليارات جنيه عن طريق تحويل هذا المبلغ لأسهم توزع لصالح قدامى المساهمين بواقع 0.3453 سهم لكل سهم.

وفي هذا الصدد، وافق مجلس إدارة الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" على عمل الدراسات اللازمة، في ضوء أحكام المادتين 48، 48 مكرر المنظمة لهذا الشأن بخصوص زيادة رأس المال المصدر إلى 3 مليارات جنيه، وفي حدود رأس المال المرخص به خلال 24 شهرًا من تاريخ التأشير في السجل التجاري بزيادة رأس المال المصدر ورأس المال المرخص به، وفقًا لقرارات الجمعية العامة غير العادية، وتفويض مجلس الإدارة في اتحاذ كل ما يلزم لتنفيذ تلك الزيادة، مع تعديل المادتين (6، 7) من النظام الأساسي للشركة.

أسعار السجائر شهر فبراير

كما وافق مجلس الإدارة على إبرام اتفاقيات تسهيلات ائتمانية لفتح اعتمادات مستندية لموردي الشركة الشرقية لاستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج التبغية وغير التبغية، وكذلك الموافقة على الحصول على تسهيلات ائتمانية في صورة خطابات ضمان لصالح البنوك المحلية المصدرة للاعتمادات المستندية.

في السياق نفسه، تمكنت حملة من مديرية التموين بالبحيرة من ضبط 4 تجار فى المحمودية يبيعون السجائر فى السوق السوداء.

وقال مجدى الخضر، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، إن الحملة استهدفت التفتيش على الأسواق التجارية، وضبطت 4 تجار فى المحمودية يبيعون السجائر فى السوق السوداء، وحررت محضرًا بالواقعة.

وأكد وكيل وزارة التموين استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، ومراقبة تطبيق التجار للقوانين التى تصدرها الدولة، لضبط عمليات البيع والشراء فى الأسواق.

وسوف نرصد لكم أسعار السجائر خلال شهر فبراير الجاري، والتي جاءت كالتالي: