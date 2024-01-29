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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

ظهور أنواع جديدة من السجائر بعد مواصلة ارتفاع أسعارها| وتصريح مهم للشعبة

السجائر
السجائر

تعتبر السجائر من المنتجات التي يزداد الطلب عليها ويتم استهلاكها بشكل دائم، ولذلك يصل عدد المبالغ التي يتم الانفاق عليها إلى مليارات الجنيهات، كما تتفاوت أسعارها بين الحين والآخر، وبالأخص في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها العالم أجمع، وغلو الحياة المعيشية في البلاد.

الزيادة في أسعار السجائر

وبات المدخنون يبحثون بفضول على الإنترنت لمعرفة تكلفة السجائر في يوم الأحد الموافق 28 يناير 2024، يأتي ذلك عقب إعلان الشرقية للدخان عن تطبيق الضريبة المضافة على جميع أصناف السجائر المصرية والأجنبية.

وتم تداول بعض الأنباء عن زيادة في أسعار السجائر، مما أدى إلى قيام شركة الشرقية للدخان في مصر بالإعلان عن أسعار السجائر الحقيقية في شهر يناير الحالي من عام 2024.

وفي هذا الصدد، صرحت شركة الشرقية للدخان، والتي تقع تحت إشراف  إبراهيم إمبابي، وهو يشغل منصب رئيس هيئة شعبة الدخان في الصناعات، حيث أوضح  حقيقة الزيادة في أسعار السجائر، حيث أشار أن الشركة من جانبها لم تقم بأي زيادة في أسعار السجائر.

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وأوضح إمبابي- خلال تصريحات إعلامية، أن الزيادة التي تحدث في أسعار السجائر هي من قبل التجار المعنيين بالأمر، وحذر  التجار من أي تلاعب في أسعار السجائر، مؤكداً أن أي شخص سيثبت عليه بيع السجائر بمبلغ لم تخصصه الشركة فسيتم محاسبته قانوناً.

وتتسارع الأحداث في الأسواق مع حملات مكثفة للحد من التلاعب ومعاقبة التجار الذين يخالفون القوانين، خاصة بعد بيع الشرقية لحصة من أسهمها لشركة إماراتية، هذا ما دفع الشركة لتصنيع كميات كبيرة من السجائر بهدف تلبية الطلب الناجم عن تجار يستغلون السوق السوداء لزيادة أرباحهم.

 اسباب ارتفاع اسعار السجائر 

وسبق، وصرحت الجهات المختصة عن طريق شعبة السجائر بالغرفة التجارية الزيادة الملحوظة في اسعار السجائر خلال الفترة السابقة مع زيادة في ضريبة الجدول على جميع انواع السجائر، ما سبق ذكره انه من اسباب ارتفاع اسعار السجائر بيع نسبة تقارب  الـ 30%  من شركة إيسترن كومباني  المعروفة بالشرقية للدخان الي إحدى الشركات الإماراتية.

فقد ازدادت اسعار كل من السجائر الأجنبية والمحلية  بنسبة تصل الى 10%، وقد أدت تلك الزيادة الي ظهور أنواع جديدة من السجائر وانتشار بعض الانواع المحلية والمهربة وهذا النوع من السجائر  لا يخضع للضريبة المصرية.

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وفي السياق نفسه، وجه المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، الأحد، الإدارات التموينية الفرعية بتشديد الرقابة على الأسواق وشن حملات مكثفة لضبط السجائر المهربة والمتلاعبين بأسعارها.

وقامت حملة تموينية مركزية برئاسة إبراهيم مرسال رئيس رقابة إدارة العامرية وغادة عاشور المفتشة بإدارة الرقابة بالمديرية بشن حملة مركزية ، أسفرت عن تحرير محضر حيازة وعرض وبيع سجائر بدون مستندات فى سوبر ماركت، وتم التحفظ على عدد ١٥ خرطوشة سجائر LM وعدد ١٥ خرطوشة كليوباترا، كما تم تحرير محضر حيازة وعرض وبيع سجائر بدون مستندات بأحد المحال التجارية وتم التحفظ على عدد ٤٦ خرطوشة سجائر أنواع مختلفة.

أسعار عبوات السجائر الحقيقية

كما قامت الحملة بتحرير محضر حيازة وعرض وبيع سجائر وشيشة الكترونية بدون مستندات بأحد محلات بيع السجائر ومستلزماتها وتم التحفظ على عدد ١٨خرطوشة سجائر أنواع مختلفة و١٣ شيشة الكترونية  وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

وسوف نرصد لكم أسعار عبوات السجائر الحقيقة، التي أعلنتها  شركة الشرقية للدخان، والتي جاءت كالتالي:

  • يبلغ سعر علبة سجائر الكينج سايز قيمة 40.50 جنيه مصري.
  • بينما يصل سعر علبة السجائر مونديال فايسروي بال مال إلى 55 جنيه مصري.
  • ويتراوح سعر علبة سجائر كليوباترا بوكس ما بين 23 إلى 25 جنيه.
  • بينما يصل سعر علبة سجائر ماتوسيان سوبر إلى 44 جنيه.
  • وبلغ سعر علبة سجائر مونديال سويتس إلى 44 جنيه مصري.
  • وبلغ علبة سجائر كليوباترا سوفت كوين وفيصل إلى 43 جنيه.
  • بينما يتراوح سعر علبة سجائر كليوباترا بوكس ألوان، وأبيض ما بين 42 إلى 44 جنيه مصري.
  • وبلغ سعر علبة سجائر سوبر ستار إلى 44 جنيه.

كما نرصد لكم اسعار سجائر الشرقية للدخان :

  • بالنسبة للسجائر كليوباترا سوبر بلغت قيمتها 27 جنيها.
  • اما عن سجائر المونديال أحمر وازرق وسيلفر فقد وصلت 27 جنيها.
  • اما سعر سجائر كليوباترا بلاك ليبول أصبح 27 جنيها.
  • سعر سجائر مونديال سويتش منتول و بلوبيري 27 جنيها للعلبة.
  • كما وصلت اسعار سجائر البوكس 10 سجائر  20 جنيها للعبه.
  • ووصلت اسعار سجائر كليوباترا كينج سايز 27 جنيها للعلبه.
  • وأيضا وصل سعر سجائر كليوباترا سوفت كوين 27 جنيها.
  • بلغت اسعار سجائر كليوباترا بوكس ابيض 27 جنيها.
  • اما بالنسبه لسعر سجائر بوسطن/بلمونت 27 جنيها.
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