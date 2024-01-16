شوف وصلت لكام|ارتفاع أسعار السجائر وسبب اشتعال تلك الأزمة.. متى تنتهي هذه الحالة؟

يبحث العديد من المواطنين في مصر خلال الفترة الحالية عن أسعار السجائر الحقيقية والرسمية وفقا لما أعلنته الشركات المنتجة لأصناف السجائر المتنوعة، وذلك بعد التضارب في الأسعار المتداولة بالأسواق المحلية في بعض الأماكن بالمحافظة.

انتهاء أزمة السجائر نهائيا

وفي هذا الصدد، شهدت أسعار السجائر على المستويات الرسمية فقد أعلنت الشركة الشرقية للدخان عن رفع مستوى الإنتاج بعد الأزمه الاخيره ولم يكن هذا الارتفاع الاول للسجائر حيث انها ارتفعت قبل ذلك واصبح الجميع من الاشخاص يتابع أسعارها شهريا في جميع الأسواق وبالرغم من أن السجائر ضار جدا بالصحة إلا ان هناك فئه كبيره من المدخنين يبحثون عن شراء السجائر لذلك تم الإعلان عن الأسعار الرسمية للسجائر حتى لا يستطيع التجار التلاعب بها وسوف نذكرها لكم خلال المقال التالي بالتفاصيل.

وعن استمرار أزمة السجائر وارتفاع أسعارها، علق إبراهيم إمبابى، رئيس شعبة الدخان بالغرفة التجارية، على استمرار ارتفاع أسعار السجائر، بقوله: "أنا طالبت في وقت سابق بقلب الهرم التوزيعي لحل الأزمة لكن لم يستمع أحد".

وأضاف إمبابي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد":"إذا تم قلب الهرم التوزيعي سيتم حل الأزمة في 48 ساعة، خاصة أن التجار هم سبب أزمة السجائر في مصر".

وشدد امبابي، على انه إذا لم تقم الشركات بقلب الهرم التوزيعي تكون متواطئة مع التجار، مهددا التجار بالإبلاغ عنهم، قائلا: "معايا قائمة بأسماء التجار اللي بيبيعوا سوق سوداء".

وعن كيفية حل تلك الأزمة، تابع إمبابي: "تلك الأزمة سوف تنتهي عندما تقوم الشركات بتنفيذ كلامي"، وأضاف أنه يمكن حل أزمة السجائر من خلال 3 خطوات، ومنها: إقرار قانون الضريبة على السجائر، وهو ما تم بالفعل، وقلب الهرم التوزيعي من خلال الاستغناء عن الموزعين، وقيام الشركة بالتوزيع بشكل مباشر على صغار البائعين والأكشاك والسوبرماركت، كما أن الخطوة الثالثة تتمثل في توزيع السجائر التي تتم مصادرتها عبر الأجهزة المعنية.

أسعار السجائر المحلية والأجنبية

وفي السياق نفسه، تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، الإثنين، من ضبط 11 تاجر سجائر جملة وقطاعى بمراكز ، يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 100 إلى 200 جنيه زيادة فى القاروصة الواحدة.

وكان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد قاد حملة لمفتشى الرقابة التموينية بالمديرية للمرور والتفتيش علي محلات بيع السجائر بالجملة والقطاعى بمراكز ومدن المحافظة، وتم خلالها رصد 11 تاجر يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 100 إلى 200 جنيه زيادة فى القاروصة الواحدة، وتم تحرير محاضر بالوقائع لأصحاب المخالفات، وإخطار النيابات العامة المختصة لتجرى شئونها.

والجدير بالذكر، أن أسعار سجائر كليوباترا قد ارتفعت خلال الفترة عن ماضيه من مبلغ 20 جنيه الى 27 جنيه للعلبة وبذلك فإن نسبة الزيادة بلغت 7 جنيهات، بينما ارتفعت أسعار علب السجائر مونديال لتكون من 22 جنيه الى 27 جنيه وبذلك تكون الزياده 5 جنيهات وأصبحت حديث عدد كبير من الافراد حيث أن شركة الشرقية للدخان أعلنت عن أسعار السجائر في الأسواق لجميع المستهلكين حتى لا يستطيع التجار الزيادة عليها وقدمت هذه التسعيرة حتى يستطيع جميع التعرف عليها.

وتختلف سعر السجائر تبعا للنوع والجودة، حيث تتمثل أنواع السجائر المنتشرة في الأسواق على النحو التالي:

يبلغ سعر علبة سجائر كليوباترا سوبر بنحو 27 جنيه.

يسجل سجائر المونديال الازرق والاحمر والفضي في جميع الأسواق ما يقارب 27 جنيه.

يسجل سعر السجائر بوسطن بنحو 27 جنيه

يبلغ سعر السجائر كليوباترا بلاك ليبول ما يقارب 27 جنيه.

يسجل سعر السجائر مونديال 27 جنيه.

سعر علبة السجائر بين تكون 40 جنيه.

سعر السجائر اتش بي يكون سعرها 30 جنيه.

سعر السجائر الكابتن بلاك يبلغ سعرها في الأسواق 50 جنيه.

سعر السجائر كليوباترا يبلغ فيها الأسواق 40 جنيه وسعر سجائر وينستون الأزرق يبلغ فيها الأسواق 54 جنيه.

وسوف نرصد لكم اسعار السجائر الأجنبية في الأسواق اليوم، والتي جاءت كالتالي: