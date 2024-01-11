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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار منتظر بالحظر.. انقسام داخل إدارة بايدن بسبب السجائر

السجائر
السجائر

لا يزال مساعدو الرئيس الأمريكي، جو بايدن منقسمين بشأن خطة حظر مبيعات سجائر المنثول، وفقًا للعديد من الأشخاص المطلعين على الأمر الذين يقولون إن المخاوف من رد الفعل العكسي للناخبين في الانتخابات والضغط من جماعات الحقوق المدنية يعطلان الإجراء.

وحسب شبكة “إيه بي سي” الأمريكية، كان الاقتراح موضوع مناقشات داخلية في الأيام الأخيرة بين مساعدي البيت الأبيض وكبار المسؤولين في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

ويأتي هذا النقاش الداخلي، الذي وصفه المسؤولون الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بالتحدث علنًا، في الذكرى الستين للتحذير التاريخي الذي أطلقه الجراح العام والذي يحث الأمريكيين على عدم التدخين.

وتقف وراء جهود الضغط للحفاظ على المنثول في السوق بعض جماعات الحقوق المدنية، بما في ذلك شبكة العمل الوطنية التابعة لآل شاربتون والمحامي بن كرومب.

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ورفضت شبكة العمل الوطنية التعليق على التقارير التي تفيد بأن شركات التبغ الكبرى رعت بعض أنشطة المنظمة، لكنها قالت إنها تشعر بالقلق إزاء الملاحقة الجنائية للمدخنين السود.

بايدن الرئيس الأمريكي السجائر

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