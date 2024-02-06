علامات تدل علي فلتر الزيت التالف بالسيارات.. تعرف عليها

فلتر الزيت من الأجزاء الأساسية بالسيارات ، وذلك لأنه يعمل علي زيادة العمر الافتراضي للمحرك ويقلل من فرص تعطله عن العمل، بالإضافة إلى أنه يعمل علي امتصاص الملوثات العضوية وغير العضوية الموجودة في حجرة الاحتراق، ويساعد في ضمان فعالية عمل مضخة الزيت والحفاظ على نظافة عادم المحرك، ويعمل علي تقليل تكاليف الصيانة .

علامات تدل علي فلتر الزيت التالف بالسيارات

- علامات تدل علي فلتر الزيت التالف بالسيارات :

علامات تدل علي فلتر الزيت التالف بالسيارات

1- ملاحظة ارتفاع بصوت المحرك :

فلتر السيارة التالف لا يقوم بأداء وظيفته علي اكمل وجه ، وبالتالي لا ينقي الزين من الشوائب بنسبة 100 % ، ويعمل علي تسريب الشوائب لـ غرفة المحرك فتحتك بأجزائه الداخلية وتقوم بإصدار أصوات مرتفعة .

2- ارتفاع استهلاك الوقود :

علامات تدل علي فلتر الزيت التالف بالسيارات

عند مرور الشوائب الي المحرك ، فيؤدي ذلك الي انخفاض ضغط الزيت ، وذلك يحدث خدوش بالأسطح الناعمة بالمحرك ، وذلك يؤدي الي ارتفاع استهلاك الوقود بشكل غير عادي .

3- فقدان قوة السحب بالسيارة :

علامات تدل علي فلتر الزيت التالف بالسيارات

الفلتر التالف لا يمكن مرور الزيت من خلاله بشكل دوري من أجل الوصول للمحرك ، ولك يؤدي الي انخفاض سرعة دوران المحرك ، ويجعل السيارة تفقد قوة السحب الخاصة بها .

