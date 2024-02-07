حركة تنقلات محدودة بوزارة الداخلية.. حازم عز العرب للحماية المجتمعية وتامر مخيمر للتدريب

اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة تنقلات محدودة شملت 4 مساعدين للوزير، بعد بلوغ 4 مساعدين للوزير السن القانونية للمعاش.

وشملت الحركة تعيين اللواء حازم عز العرب، مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية، بدلًا من اللواء طارق مرزوق وتعيين اللواء تامر مخيمر، مساعدًا للوزير للتدريب، واللواء منتصر عويضة، مساعدًا لوزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، واللواء أحمد يوسف، مدير معهد مندوبي الأمن.



كما جدّد وزير الداخلية الثقة في اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، عقب بلوغه السن القانونية.

كما تم تعيين اللواء تامر موافي للإدارة العامة لتصاريح العمل، واللواء تامر رضوان لقطاع التفتيش والرقابة، واللواء عمرو إبراهيم مديرًا لإدارة التهرب الضريبي، واللواء علاء عبد الخالق وكيل إدارة عامة، واللواء محمد عاكف مدير بقطاع الأموال العامة، واللواء يوسف حمدين لوكيل الضرائب، واللواء علي نور الدين مدير البحث الجنائي بالقاهرة، واللواء طه فودة نائب مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي بالقاهرة، ونقل العميد أحمد الديزل إلى أمن القليوبية.