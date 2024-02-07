لقينا كنز .. تعليق صادم من رئيس الزمالك بشأن فلوس الصفقات

نشر الإعلامي مينا ماهر تصريحات حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب مبنا ماهر: "رئيس نادي الزمالك حسين لبيب في تصريحات: بخصوص فلوس الصفقات.. جبنا الفلوس من الفراعنة لقينا كنز في النادي".

علق حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، على استقرار اتحاد الكرة بشكل رسمي على اختيار المدير الفني للمنتخب بقيادة العميد حسام حسن، قائلاً: " هذا الاختيار من أفضل الاختيارات وأتمنى أن ينجح كل من حسام حسن وإبراهيم حسن و يعملوا اللي مقدروش الأجانب يعملوه".

وأضاف “لبيب”، خلال مداخلة ببرنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، “اختيار موفق رياضيًا وكرويًا جيد جدًا، حيث أنه من أفضل المدربين الموجودين في مصر حاليًا”.



وحول إنجازات مجلس الإدارة خلال 100 يوم، قال : “ كان لدينا مجموعة من الأهداف الواضحة كقائمة موحدة، والاهداف تحققت بشكل كبير على مستوى تغيير الصورة الذهنية عن نادي الزمالك وأعتقد تغيرت بشكل كبير خلال 100 يوم، وتحويل إدارة النادي من إدارة فردية لمؤسسية للمصلحة العامة وبإدارة كفء واستطعنا تحقيق ذلك”.