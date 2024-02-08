دعاء آخر جمعة في رجب .. وأحسن الأوقات للتضرع إلى الله

شهر رجب من الأشهر المعظمة والتي لها أهمية كبيرة، فقد حدث فيها معجزة الإسراء والمعراج، فشهر رجب من الأشهر الحرم التي حرم الله فيها القتال، مما ذكر نرى مدى فضل شهر رجب، إضافة إلى فضل ليلة الجمعة وما فيها من استجابة للدعاء، فهذا يدل على مدى أهمية دعاء أخر جمعة في شهر رجب.



آخر جمعة في شهر رجب من أحسن الأوقات اللي يجب أن يستغلها المسلم في الدعاء، والدعاء والذكر في آخر جمعة في شهر رجب من أفضل ما يفعله العبد، كي يطلب ويتمنى من الله ما يرد، ولكن مع مراعاة الأدب والالتزام مع الله من خضوع وخشوع وغيرها من آداب الدعاء.



دعاء آخر جمعة في شهر رجب

دعاء آخر جمعة في شهر رجب لأنه معروف أن الدعاء يغير الأقدار، ومن العظيم في ديننا الإسلامي أن باب الدعاء والرجاء مفتوح وموصول ولا يرد في وجه أي سائل في أي وقت، ومن أفصل الأدعية التي نقولها في دعاء آخر جمعة في شهر رجب مايلي.

- اليوم آخر جمعة من رجب، اللهم مع رحيل شهر رجب بشرنا بعفو شعبان وبلغنا ووالدينا وأهلينا ومن نحب وجميع المسلمين شهر رمضان ونحن في أمن وأمان وعافية وإحسان.



- اللهم اجعل اخر جمعه من شهر رجب مغفره لذنوبنا وتطهير لمعاصينا ودخلنا شهر شعبان ونحنا خاليين من الذنوب يا رب العالمين.



- ويستحب في دعاء آخر جمعة في شهر رجب ربي إنها آخر ليلة جمعة في شهر رجب المبارك فاللهم اختمها بغفران الذنوب وفرحة القلوب وأدخل السعادة في كل البيوت وتقبل منا.

- وفي آخر جمعه في شهر رجب أسأل الله ان يهل علينا شعبان ونحن في أحسن حال وأن يبلغنا شهر رمضان لا فاقدين ولا مفقودين.



-إنها الجمعة الأخيرة من شهر رجب يا ربي لا تحرمنا من أمنية تفرح قلوبنا وتوبة تجلي همومنا وتوفيقا ينير دروبنا وسعادة تذهب حزننا.

- ربي إنه اخر يوم جمعة في شهر رجب المبارك فاللهم اختمها بغفران الذنوب وفرحة القلوب وتقبل منا وأعتق رقابنا ووالدينا من النار.



- يا الله يا رحيم وكريم يا غفور اللهم مع رحيل شهر رجب بشرنا بعفو شعبان وبلغنا ووالدينا وأهلينا ومن نحب وجميع المسلمين شهر رمضان ونحن في أمن وأمان وسلام وعافية وإحسان.

- في ليلة آخر جمعة من شهر رجب اللهم مع رحيل شهر رجب اجعل كل ما يقلقنا ويؤذينا ويحزننا ان يرحل عنا اللهم هل علينا شعبان بكل بركة وخير وعافية وصحة وامن وامان وبلغنا رمضان واجعله خيرا لنا واهلنا في كل الامور اللهم ارحم موتانا وكل اموات المسلمين.



- اللهم في آخر خر جمعة من رجب اجمعنا باهلنا واحبتنا، اللهم ضاقت بنا ففرج عنا اللهم يا من تقول كن فيكون يسرها علينا فلم يبقى لنا سواك.

- اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك، الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين، وإلى أعلى درجاتك سابقين، واغفر لي ذنوبي وخطاياي، وجميع المسلمين.

- اللهم اغفر لي وعافني واعف عني، واهدني إلى صراط مستقيم اللهم لك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مبارك فيه، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.



- يا الله يا كريم إنها آخر جمعه من شهر رجب ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واعفو عني وأعطني السعادة في كل جوانب حياتي إنك القادر على كل شيء.

- اللهم يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا جبار السماوات والأرض، يا وارث السماوات والأرض، يا مالك السماوات والأرض، يا عظيم السماوات والأرض، يا قيوم السماوات والأرض، يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة.



دعاء الجمعة الأخيرة من رجب مكتوب

عندما نصادف أحد الأيام العطرة لا بد وأن نتعرض لها، آخر ليلة من شعر رجب إحدى تلك الأيام، فلا شيء خير من ذكر الله والصلاة على نبيه أن نفعله في مثل هذه ليالي، ولذلك دعاء الجمعة الأخيرة من رجب مكتوب هام جدا ولا بد من الاهتمام بيه، ونقول دعاء الجمعة الأخيرة من رجب مكتوب:



- اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا غيث الإيمان في القلوب، ولا تمنع عنا رحمتك، اللهم إليك مددت يدي، وفيها عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيبا، وإلى كل خير سبيلا، وارزقنا يا رب حبك وحب من يحبك، ولا تمنع بذنوبنا فضلك ورحمتكن ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا.



-ويستحب أن نقول أيضا في دعاء الجمعة الأخيرة من رجب مكتوب يا أجل من كل جليل، يا أكرم من كل كريم، ويا أعز من كل عزيز أغثني يا غياث المستغيثين بفضلك وجودك وكرمك ومد عمرنا وهب لنا من لدنك عمرا بالعافية يا ذا الجلال والإكرام.



- آخر جمعه في شهر رجب ربي يسر امورنا ويغير حالنا للأحسن ويستجيب لدعواتنا ويعطينا كل الخير.

- اللهم في آخر جمعه في شهر رجب اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ونحن ومن نحب في صحة وعافيه وارض عنا واعف عنا وأدخلنا الجنة واعف عنا وعافنا يا الله وارض عنا وارضنا يا الله.



- ربي اللهم في اخر جمعه في شهر رجب بلغني وعائلتي ومن أحب من أصدقائي وأحبابي سماع دعوات المصلين، وختم القرآن الكريم، اللهم بلغنا شهر رمضان ونحن في أحسن حال.

- يا الله يا كريم يا الله يا عظيم إنها آخر جمعة في شهر رجب اللهم أعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة وبلغنا رمضان ونحن ومن نحب في أفضل حال لا فاقدين ولا مفقودين يا رب.



- يا كريم يا ودود يا الله إنها آخر جمعة من رجب اللهم إليك مددت يدي فأقبل توبتي وندمي، وأرحم ضعفي وأغفر خطيئتي وأقبل معذرتي وأجعل لي من كل خير نصيبًا وإلى كل خير سبيلًا يا حي يا قيوم، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ونحن ومن نحب في صحة وعافيه وارض عنا واعف عنا وأدخلنا الجنة نحن ومن نحب، ونجنا من النار يا كريم يا الله.



- يا الله يا عفو يا رحيم إنها آخر جمعة في شهر رجب، أكتب اليسر فيها لمن يعاني من العسر والراحة لمن به هم والسعادة للمحزون والشفاء للمريض والإجابة لمن دعا.

- اللهم إنها آخر جمعه في شهر رجب نسألك فيها أن تُهل علينا شعبان ونحن في أحسن حال وأن تبلغنا شهر رمضان لا فاقدين ولا مفقودين.



- اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي، وتكشف فيها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، وتذهب بها شري. وتكشف بها همي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلوا بها حزني، وتبيض بها وجهي، وتجمع بها شملي، يا أرحم الراحمين.

- لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، واسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا غيث الإيمان في القلوب ولا تمنع عنا رحمتك يا رب العالمين.