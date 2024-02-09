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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الأسعار الجديدة للسيارة الرياضية "أيولوس هيوج" 2024 في مصر

أيولوس هيوج موديل
أيولوس هيوج موديل 2024

شهدت السيارة أيولوس هيوج موديل 2024، زيادة سعرية هي الأحدث من نوعها مع بداية العام الجديد، حيث ارتفعت أسعار هذه النسخة بقيمة قدرها 120 ألف جنيه، شملت الفئة الوحيدة المقدمة داخل السوق المصري، من هذه النسخة الرياضية والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV.

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ويقدم موقع "صدى البلد" الاخباري في هذا السياق الأسعار الرسمية ومواصفات السيارة أيولوس هيوج موديل 2024 المطروحة في مصر.

 أيولوس هيوج موديل 2024 

ابرز مواصفات وتجهيزات السيارة أيولوس هيوج موديل 2024

 

تأتي السيارة أيولوس هيوج موديل 2024 بتصميم خارجي ينتمي للفئة الرياضية، مع شبكة أمامية كبيرة الحجم ومتعددة الفتحات الهوائية، بالاضافة إلى جنوط رياضية ذات مظهر أنيق، ومرايات جانبية كهربائية مزودة باشارات ضوئية، ومصابيح أمامية حادة تعمل بتقنية LED.

 أيولوس هيوج موديل 2024 

وزودت السيارة أيولوس هيوج موديل 2024 بعدد من التجهيزات منها، مثبت سرعة، حساسات ركن خلفية، وأمامية، كاميرا للمتابعة، بصمة، سقف بانوراما، اضاءة نهارية، وشاشة داخلية تعمل باللمس، بالاضافة إلى شاشة اخرى لقائد المركبة تتضمن البيانات والعدادات.

 أيولوس هيوج موديل 2024 

وتضم السيارة أيولوس هيوج موديل 2024 عجلة قيادة متعددة الوظائف، زر تشغيل وايقاف المحرك، نظام صوتي ترفيهي عالي الاداء، باقة من تقنيات المساعدة تتضمن أنظمة المكابح، بالاضافة إلى انظمة الحماية والوسائد الهوائية، وعناصر التحكم.

 أيولوس هيوج موديل 2024 

وتعمل السيارة أيولوس هيوج موديل 2024 بمحرك هجين، سعة 1500 سي سي "تيربو"، مع قدرات كهربائية، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء طراز DCT، ويتمكن محرك السيارة من ضخ قوة قدرها 180 حصانا و540 نيوتن من العزم الاقصى للدوران، وسعة استهلاك للوقود تقدر بـ 5.8 لتر لكل 100 كم.

 أيولوس هيوج موديل 2024 

الأسعار الرسمية للسيارة أيولوس هيوج موديل 2024 في السوق المصري 

 

تقدم السيارة أيولوس هيوج موديل 2024 في مصر، عبر فئة واحدة من التجهيزات، وبسعر رسمي يبلغ مليون و695 ألف جنيه بدلاً من مليون و575 ألف جنيه، بعد أن ارتفعت أسعارها الرسمية بقيمة إجمالية قدرها 120 ألف جنيه.

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