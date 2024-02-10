البحوث الفلكية يستطلع هلال شهر شعبان اليوم

يستطلع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة، هلال شهر شعبان 2024، اليوم السبت 10 فبراير 2024، من مقر المعهد بمرصد حلوان، وعقب استطلاع الهلال وثبوت رؤية هلال شهر شعبان؛ سيتبقى على شهر رمضان المبارك نحو 30 يومًا فقط.

استطلاع هلال شهر شعبان 2024

قال الدكتور ياسر عبد الهادي، رئيس معمل الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن المعهد سيقوم بـ استطلاع هلال شهر شعبان 2024 من خلال لجان الرصد مُنتشرة في المحافظات المصرية لرصد ورؤية هلال شهر شعبان، اليوم، بالإضافة أيضا إلى استطلاع الهلال، بإضافة ايضآ إلي لجانة المعهد الرئيسة الموجودة داخل مقر المعهد بمرصد حلوان.

وأوضح أن اللجنة الرئيسية ستكون في مقر مرصد حلوان وتقوم بالتنسيق بين اللجان المختلفة الموجود في المحافظات المصرية، وتعمل علي رصد رؤية الهلال في حالة عدم وجود ضباب وتوافرت شروط الرصد يتم رصد الهلال من خلالها، وبعد ذلك ينسق المعهد مع دار الإفتاء في إعلان بدء الشهر.

رؤية هلال شهر شعبان 1445هـ

وصرح عبد الهادي، بأن استطلاع هلال شهر شعبان 2024، يأتي بالتنسيق مع دار الإفتاء وتعلن «الإفتاء» عن مدى تحقق رؤية هلال شهر شعبان 1445هـ، وإعلان موعد أول أيام شهر شعبان من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في محافظات الجمهورية كافة، مشيرا إلى أن الذي يقرر بداية شهر شعبان؛ هو مفتي الجمهورية.

أماكن استطلاع الهلال

أضاف أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن أماكن استطلاع الهلال تكون بعيدة عن أضواء وإضاءة المدن، وأن الرصد سيكون بعد غروب الشمس مباشرة، عن طريق التلسكوبات والعين المجردة.

وتضم كل لجنة، أعضاء من المعهد القومي للبحوث الفلكية، ودار الإفتاء، وهيئة المساحة، والمحافظة، ومشايخ من الأوقاف والأزهر، بالمحافظة التي يتم فيها الرصد.

ويستعد المعهد القومي للبحوث الفلكية، لرصد هلال شهر شعبان أيضا، بالتنسيق مع دار الإفتاء وهيئة المساحة.

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة، قد أعلن في وقت سابق، عن موعد أول أيام شهر شعبان، وفقا للحسابات الفلكية التي يتم إعدادها داخل المعهد.

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان

كما أعلنت دار الإفتاء، أنه من المقرر أن تقوم باستطلاع هلال شهر شعبان يوم السبت ٢٩ رجب ١٤٤٥هـ الموافق ١٠-٢-٢٠٢٤م.

وأوضحت دار الإفتاء، منهجها في رؤية الهلال والذي يتمثَّل في الخطوات التالية، منوهة بأن الرؤية تكون لجميع الشهور، ولا تقتصر على الشهور التي تتعلق بها العبادات الشرعية الإسلامية؛ وهي شهر رمضان وشوال وذي الحجة؛ وحتى تنضبط رؤية هلال رمضان وهلال ذي القعدة، وذلك من أجل الوصول إلى أصوب تحديد لأوائل الشهور الثلاثة ذات الأهمية في عبادة المسلمين.

وقالت دار الإفتاء، إن الرؤية تكون عن طريق اللجان الشرعية العلمية التي تضم شرعيين وتضم مختصين بالفلك، وعددها سبع لجان، مبثوثة في أنحاء جمهورية مصر العربية في طولها وعرضها، في أماكن مختارة من هيئة المساحة المصريَّة ومن معهد الأرصاد بخبرائه وعلمائه، فيها شروط الجفاف وشروط عدم وجود الأتربة والمعوقات لرصد الهلال.

وأضافت أن هناك رؤية بصرية نعتمدها مع الحساب الفلكي الدقيق، والحساب الفلكي يحدد لنا أمرين: الأمر الأول: هو مكان نزول القمر، وبمعنى أدق: الإحداثيات التي ينزل فيها القمر في هذا الشهر.الأمر الثـاني: هو كيفية غروب القمر.