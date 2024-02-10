ضياء رشوان يشيد ببيان الرئاسة بعد تصريحات بايدن

أثنى الدكتور ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات، على بيان رئاسة الجمهورية للرد على تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الأوضاع في غزة، مؤكدا أن مصر أعلنت منذ أيام إجمالي الشاحنات والخيام والمساعدات الطبية والأفراد الذين عبروا.





وتابع ضياء رشوان، خلال تقديمه برنامج "مصر جديدة"، عبر فضائية "etc"، مساء اليوم الجمعة، أن هناك معلومة منشورة منذ شهر ونصف تؤكد أن الولايات المتحدة أرسلت إلى إسرائيل 200 طائرة تحمل ذخائر فيهم 10 آلاف قذيفة وصاروخ.



وأكمل أن مصر قدمت 80% من المساعدات إلى قطاع غزة، موجها تسائلا آخر إلى الأمريكيان قائلا: "ما حجم المساعدات الأمريكية إلى معبر رفح؟، عايز إجابة، هناك 5 معابر أخرى من داخل إسرائيل على قطاع غزة يا تري أمريكا أرسلت أي نوع من المساعدات!".



ووجه حديثة للرئيس الأمريكي جو بايدن قائلا: "مستشاريك يعلمون وكل شخص مهتم بالمنطقة أن هناك 5 معابر أخرى وكان الأولى أن بايدن يتحدث عن إغلاقها التام، والذي ساهم في حصار غزة 15 عاما".