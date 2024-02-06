عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ضياء رشوان: الإدارة الأمريكية تشعر بالقلق مما يحدث في غزة

صدى البلد

قال ضياء رشوان الكاتب الصحفي والمنسق العام للحوار الوطني، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يجري حاليا زيارته الخامسة للمنطقة، خلال 4 أشهر، ما يؤكد خطورة الأزمة، فالأزمات التي مرت على العالم في السنوات الأخيرة، بما فيها أزمات في الشرق الأوسط، لم ترَ كل هذا الكم من تكثيف الزيارات على هذا المستوى من المسؤولين الأمريكيين.

txt

ضياء رشوان: مقترح باريس يتضمن مددا أطول للهدنة وعددا أكبر لتبادل الأسرى

أضاف "ضياء رشوان"، خلال استضافته ببرنامج "حديث الأخبار"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن "بلينكن" بدأ جولته بزيارة السعودية أمس، وزار مصر اليوم، وتوجه إلى قطر، وسيستكمل باقي جولته بالمنطقة في الإمارات وإسرائيل والسلطة الفلسطينية في رام الله، وهذا يدل على أن هناك شيئا جديدا.

وتابع ضياء رشوان، أن "كل زيارة لبلينكن نتوقع شيئا جديدا، لا نراه دفعة واحدة، لكن نشعر بآثاره بعدها، والإدارة الأمريكية في الفترة الأخيرة بدأت تشعر بالقلق مما يحدث في غزة، والرئيس الأمريكي جو بايدن، عبر عن ذلك بنفسه منذ شهر، عندما قال فيما معناه أن سمعة أمريكا متأثرة بما تقوم به إسرائيل وتأييد أمريكا لها، ما يؤدي إلى تآكل سمعة واشنطن، كما انتقد الحكومة اليمينية في إسرائيل ونصح نتنياهو بتغييرها".

ضياء رشوان الادارة الامريكية السلطة الفلسطينية الحكومة اليمينية إكسترا نيوز المنسق العام للحوار الوطني المسؤولين الأمريكيين انتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية بالاسم.. ظهرت الآن

مدرب وطني.. مصادر : حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر

وصول أحمد الطنطاوي لمحكمة جنح المطرية لبدء جلسة محاكمته

اللواء علاء بشندي مديرا للإدارة العامة لمباحث القاهرة

عكس الاتجاه.. تحرك جديد في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

رغم الصفقات الجديدة| أول صدمة لمدرب الزمالك جوزيه جوميز

عرض جديد لنجم النادي الأهلي من الدوري التركي

كلاكيت تالت مرة.. طارق السيد يصدم جماهير الزمالك

موضوعات متعلقة

ضياء رشوان: مقترح باريس يتضمن مددا أطول للهدنة وعددا أكبر لتبادل الأسرى

ترشيحاتنا

حصاد جناح الأزهر بمعرض الكتاب.. 30 ألف فتوى وعشرات الندوات وورش العمل

يتراجع بقوة في مصر.. إلى أين يتجه سعر الدولار الأيام القادمة؟

توقعات بحدوث انخفاض في الأسعار.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف مفاجآت مهمة للمواطن

توازن في السوق قريبا .. برلماني: مستحيل الدولار يوصل 50 جنيه

محمد صلاح| أول تعليق من وزير الرياضة على تولي حسام حسن قيادة المنتخب

أستاذ استثمار: الدولار يتجه إلى مزيد من الخسائر والذهب ليس الخيار الأفضل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدنيا مقلوبة من امبارح.. الملك تشارلز مهدد بهذه المضاعفات

أرخص طريقة لعمل صينية البطاطس بطعمها الأصلي.. السر في مكون واحد

أحمد الفيشاوي ونسرين طافش.. أبطال فيلم "السيستم" في العرض الخاص بالتجمع| صور

إطلالة نسرين طافش فى العرض الخاص لفيلم "السيستم"| صور

فيديو

بمشاركة زوجته.. أبو يطرح الأغنية الرسمية لفيلم “السيستم” | فيديو

"بشتغل وفاتح بيوت".. قصة صاحب ترند أصغر عروسين في مصر

"التنطيف الهوسي" هل هو مرض نفسي؟

أسعار الذهب في مصر اليوم | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ