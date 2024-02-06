ضياء رشوان: الإدارة الأمريكية تشعر بالقلق مما يحدث في غزة

قال ضياء رشوان الكاتب الصحفي والمنسق العام للحوار الوطني، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يجري حاليا زيارته الخامسة للمنطقة، خلال 4 أشهر، ما يؤكد خطورة الأزمة، فالأزمات التي مرت على العالم في السنوات الأخيرة، بما فيها أزمات في الشرق الأوسط، لم ترَ كل هذا الكم من تكثيف الزيارات على هذا المستوى من المسؤولين الأمريكيين.

أضاف "ضياء رشوان"، خلال استضافته ببرنامج "حديث الأخبار"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن "بلينكن" بدأ جولته بزيارة السعودية أمس، وزار مصر اليوم، وتوجه إلى قطر، وسيستكمل باقي جولته بالمنطقة في الإمارات وإسرائيل والسلطة الفلسطينية في رام الله، وهذا يدل على أن هناك شيئا جديدا.

وتابع ضياء رشوان، أن "كل زيارة لبلينكن نتوقع شيئا جديدا، لا نراه دفعة واحدة، لكن نشعر بآثاره بعدها، والإدارة الأمريكية في الفترة الأخيرة بدأت تشعر بالقلق مما يحدث في غزة، والرئيس الأمريكي جو بايدن، عبر عن ذلك بنفسه منذ شهر، عندما قال فيما معناه أن سمعة أمريكا متأثرة بما تقوم به إسرائيل وتأييد أمريكا لها، ما يؤدي إلى تآكل سمعة واشنطن، كما انتقد الحكومة اليمينية في إسرائيل ونصح نتنياهو بتغييرها".