ضياء رشوان: مقترح باريس يتضمن مددا أطول للهدنة وعددا أكبر لتبادل الأسرى

قال ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات، إن المقترح الذي تمت صياغته في اجتماعات باريس يتضمن مددا أطول للهدنة سيتخللها تبادل للأسرى والمحتجزين بأعداد أكبر، فالمعايير التي اعتمد عليها في تبادل الأسرى والمحتجزين في الهدن السابقة تختلف، لأن نوعية من أفرج عنهم من المحتجزين الإسرائيليين وغير الإسرائيليين سيختلف عن نوعية من سيفرج عنهم خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف "ضياء رشوان"، خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، "الخلاصة حتى الآن أن حركة حماس أبدت موقفا إيجابيا من المقترح، ومصر تمارس دورها بعد أن تسلمت هذا الرد في الحوار مع كل الأطراف ذات الصلة والمعنية بهذا الموضوع، خاصة الطرفين الأساسين إسرائيل وحركات المقاومة خاصة حماس في كيفية التطبيق وإزالة أي عقبات".

وتابع رئيس هيئة الاستعلامات: "في مثل هذه المفاوضات تظهر من حين إلى آخر عقبة هنا أو عقبة هناك، ومصر ستستخدم كل علاقاتها وقدراتها مع كل الأطراف لتذليل كل هذه العقبات، وأظن أننا قد اقتربنا كثيرا من تطبيق هذا المقترح".