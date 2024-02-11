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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

لإيجاد حلول مبتكرة وتمكين ذوى الهمم|30 فريقا يتنافسون في "هاكاثون" بجامعة بنها

هاكاثون التقنيات
هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم

ينطلق اليوم الأحد فعاليات في "هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم" والذى تنظمه جامعة بنها تحت رعاية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.


وقال الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها أن الفرق المتأهلة عددها 30 فريق يمثلون 20 جامعة حكومية وخاصة وأهلية حيث تشارك جامعة بنها بثلاث فرق فيما تشارك بعض الجامعات بفريقين وهي جامعة الزقازيق، جامعة مطروح، جامعة كفر الشيخ، جامعة المنصورة، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، جامعة المنصورة الجديدة، جامعة الجلالة، جامعة عين شمس، بجانب مشاركة فريق واحد لكل جامعة من الجامعات التالية وهي: جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، جامعة المنيا، جامعة طنطا، جامعة بنها الأهلية، جامعة المنوفية، جامعة الأقصر، جامعة أسيوط، الجامعة المصرية الصينية، جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، جامعة الفيوم، جامعة حلوان.


وأضاف " الجيزاوي " أن مسارات هاكاثون تمكين ذوي الهمم تتكامل بغرض المساهمة في استحداث حزمة من الأفكار والمشاريع البرامجية الحديثة وتطويع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكين الأشخاص ذوي الهمم، وتوفير الخدمات التعليمية والصحية بسهولة لهم وكذلك التوظيف، مشيرًا إلى أن جميع المسارات الهاكاثون تتكامل للوصول للهدف وهو "تمكين ذوي الهمم" وإزالة الحواجز والعوائق بين الأشخاص ذوى الهمم والمجتمع من خلال إيجاد حلول مبتكرة في مجالات مختلفة تشمل: الصحة، التعليم، التوظيف، الرياضة، الترفيه، الإتاحة.


من جانبه قال الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن باب التقدم للمشاركة في المسابقة قد تم افتتاحه يوم 14 أكتوبر من العام الماضي، واستمر التسجيل متاحًا حتى يوم 31 ديسمبر من العام الجاري حينما أعلنت جامعة بنها عن مشاركة 195 فريق يمثلون 30 جامعة حكومية وخاصة وأهلية، وبعد التصفيات الأولية نجح 30 فريق يمثلون 20 جامعة حكومية وخاصة وأهلية في المشاركة بالمرحلة النهائية من الهاكاثون حيث من المتوقع مشاركاتهم بأفكارهم ومشاريعهم في 3 مسارات تمثلهم المسابقة.


وأوضح "سمير" أن جامعة بنها قد سبق وأقامت "هاكاثون الحكومة الذكية، وهاكاثون المدن الذكية" وقد نظمتهم جامعة بنها تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتعاون مع شركة أمازون ويب سيرفيس، وقد حرصت جامعة بنها على الاستمرار في قيامها بدورها في تشجيع الطلاب على الابتكار والبحث والتطوير لذا أقامت هذا العام فعاليات "هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم".


وتابع الدكتور شادي المشد المدير التنفيذي للمعلومات ومنسق عام الهاكاثون أن الجامعة حريصة على إقامة "هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم" من منطلق الإيمان بدور التعليم العالي والبحث العلمي في دعم التحول الرقمي بجانب السعي المستمر لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 بالتحول نحو اقتصاد رقمي قائم على المعرفة، وتشجيع الابتكار، والبحث، والتطوير، من خلال تعزيز وتحفيز الشباب من المبرمجين وأصحاب الأفكار والرؤى لتقديم أفكارهم الذكية ومشاريعهم البرامجية مؤكدًا توفير كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاح الهاكاثون ومساعدة الطلاب من الفرق المختلفة في تنفيذ أفكارهم ومشاريعهم.

هاكاثون التقنيات الناشئة تمكين ذوى الهمم جامعة بنها بنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

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