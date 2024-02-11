توك شو| أحمد موسى: بايدن تايه وعنده مشاكل صحية وكلامه عن مصر غير صحيح.. وموعد بدء تطبيق قرارات الرئيس بزيادة الحد الأدنى للأجور

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

متحدث الوزراء يعلن موعد بدء تطبيق قرارات الرئيس بزيادة الحد الأدنى للأجور

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على القرارات والحزمة الاجتماعية التي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي الأسبوع الماضي، أن الحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء الخميس الماضي ناقشت حزمة الحماية الاجتماعية المرتبطة بتحسين الأجور لجميع العاملين بالدولة، ووزير المالية استعرض كافة البنود المتعلقة بتحسين الأجور على مستوى كافة الفئات التي تنطبق عليها حزمة الإصلاحات.

الحوار الوطني عن مزاعم بايدن: إدعاءات غير صحيحة ومعبر رفح لم يغلق

رفض مجلس أمناء الحوار الوطني، مزاعم الرئيس الأمريكي بايدن التي حملت إدعاءات غير صحيحة عن موقف مصر من فتح معبر رفح من الجانب المصري وصولا لقطاع غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

ندافع عن وجود.. أسامه كمال: رعب في إسرائيل من استعدادات مصر على الحدود

أكد الإعلامي أسامة كمال، أن إسرائيل تترقب افتتاح كوبري الفردان واستئناف حرة القطارات أعلى قناة السويس في اتجاه سيناء، موضحا أن هذا المشروع يمثل قلقا لإسرائيل من خلال نقل الكثير من الأشياء إلى سيناء، وهناك تخوفات لإسرائيل من قوة الجيش المصري واستعدادات الدولة المصرية في سيناء.

أحمد موسى: بايدن تايه وعنده مشاكل صحية.. وكلامه عن مصر غير صحيح

شن الإعلامي أحمد موسى، هجومًا عنيفًا على الرئيس الأمريكي جو بايدن، قائلا: “ما تنتظرش إنك تاخد منه كلام صحيح، ده عنده مشاكل صحية وبقي تايه، وما تاخدش منه كلام حقيقي”.

توضيح عاجل من الحكومة بشأن مشروع رأس الحكمة .. فيديو

تحدث المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن مشروع رأس الحكمة.

الأونروا: تدخل إسرائيل في رفح الفلسطينية يريق المزيد من الدمـ.اء

أكد المتحدث الرسمي باسم وكالة الأونروا، أن الدعوات الدولية والأممية تعالت صيحاتها بالتحذير من التصعيد الإسرائيلي في رفح، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

حركة حماس: مستعدون دائما للأسوأ .. والمقاومة منصورة والاحتلال مهزومم

طالب طاهر النونو المتحدث الاعلامي باسم حركة حماس، بموقف عربي صارم تجاه وقف العدوان الاسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني ودعم جهود مصر وقطر في انهاء الحرب ومساعدة الشعب الفلسطيني الذي يقع تحت وقع هذه الحرب الغاشمة.

أحمد موسى: مسلسل تهجير الفلسطينيين مستمر ويجب أن نكون على قلب رجل واحد

كشف الإعلامي أحمد موسى، موقف مصر من وقف قضية تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، وتقديم المساعدات إلى أهالي غزة، مؤكدًا أن سيناريو تهجير الفلسطينيين مازال مستمرا ولم يتوقف.