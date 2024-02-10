الأونروا: تدخل إسرائيل في رفح الفلسطينية يريق المزيد من الدمـ.اء

أكد المتحدث الرسمي باسم وكالة الأونروا، أن الدعوات الدولية والأممية تعالت صيحاتها بالتحذير من التصعيد الإسرائيلي في رفح، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال المتحدث الرسمي باسم وكالة الأونروا،:" ما يوجد لدينا من تمويل سيكفي فقط لنهاية هذا الشهر الحالي".

وأضاف:" سيكون هناك في رفح الفلسطينية آلاف الشهداء والمصابين؛ حال تدخل جيش الاحتلال".

وتابع المتحدث الرسمي باسم وكالة الأونروا: "تدخل إسرائيل في رفح جنوبي قطاع غزة؛ سيحدث حماما من الدم".

وأكمل المتحدث الرسمي باسم وكالة الأونروا: "هناك مئات الآلاف من النازحين والمرضى بأمراض فتاكة أهمها التهاب الكبد الوبائي".