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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تمنع وصول إمدادات الأمم المتحدة الغذائية إلى سكان غزة

الاحتلال
الاحتلال

ذكرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أن إسرائيل منعت وصول شحنة تابعة للأمم المتحدة، تحتوي على مواد غذائية، إلى 1.1 مليون من سكان غزة الذين يعانون من الجوع.

وقالت "أونروا "في بيان على منصة "إكس": "شحنة من المواد الغذائية تكفي 1.1 مليون شخص عالقة في ميناء إسرائيلي؛ بسبب القيود الأخيرة التي فرضتها السلطات الإسرائيلية".

وأضاف البيان، أن 1049 حاوية تحتوي على الأرز والدقيق والحمص والسكر وزيت الطهي، عالقة، في حين تواجه الأسر في غزة، الجوع.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى".

وأطلقت حماس آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع؛ ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وتخللت المعارك، هدنة، دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وشهدت تبادل الأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.

وردت إسرائيل، بإعلان الحرب على قطاع غزة رسميا، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن استشهاد أكثر من 28 ألف شخص، وإصابة أكثر من 67 ألفا بين سكان القطاع.

إسرائيل سكان غزة وكالة الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي

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