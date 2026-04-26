خبير عسكري: طائرات درونز بقيمة 500 دولار قادرة على مواجهة الصواريخ

قال اللواء أركان حرب الدكتور إبراهيم عثمان، الخبير العسكري، إن طائرات درونز بقيمة 500 دولار قادرة على مواجهة صواريخ بقيمة ثلاث ملايين دولار.

وأضاف اللواء أركان حرب الدكتور إبراهيم عثمان، الخبير العسكري، في لقاء مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج الساعة السادسة، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، أن البدرونز هذا السلاح يقوم بأعمال مركبة، متابعا أن الدرون دخل ضمن الأسلحة الاستراتيجية نظرا لأهميتها البالغة في المعارك والحروب.

وتابع اللواء أركان حرب الدكتور إبراهيم عثمان، الخبير العسكري، أن طائرات الدرونز كسرت احتكار الدول الكبرى للقوى العسكرية، لافتا إلى أن طائرات الدرونز كانت تستخدم في تجميع المعلومات والتصوير، ولكنها تطورت واصبحت تحمل صواريخ.