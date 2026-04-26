القبض على سيدة تعدت على طليقها بمساعدة والدها وشقيقيها بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله صاحب الحساب من قيام مجموعة من الأشخاص بالتعدى عليه بالضرب وتصويره حال قيامه بأخذ أولاده من طليقته بالجيزة .

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر "مقيم بمحافظة المنوفية" وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 9 يناير المنقضى حال ذهابه لمنزل طليقته الكائن بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة لإحضار أبنائه المقيمين معه قامت (طليقته ووالدها وشقيقها ) بالتعدى عليه بالضرب وطرده وعدم تسليمه أبنائه سالفى الذكر.

وأمكن ضبط المشكو فى حقهم فى حينه ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.





