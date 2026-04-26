مصر تفوز بعضوية لجنة الشؤون المهنية والقانونية في الاتحاد العالمي لضباط المراقبة الجوية

فاز نادي ضباط المراقبة الجوية المصري بعضوية لجنة الشؤون المهنية والقانونية التابعة للاتحاد الفيدرالي الدولي لضباط المراقبة الجوية لأول مرة في التاريخ ، لدورة 2026-2027، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي الخامس والستين للاتحاد، والمنعقد في العاصمة الرومانية بوخارست.

ويأتي هذا الفوز تأكيدًا على المكانة المتميزة التي يتمتع بها ضباط المراقبة الجوية المصريون على المستوى الدولي، وتتويجًا لمشاركتهم الفعالة في أعمال المؤتمر، بما يعزز من حضورهم داخل اللجان المتخصصة بالاتحاد.

وعلى هامش فعاليات اليوم الخامس والأخير من المؤتمر، عُقد الاجتماع الأول التنسيقي للجنة الشؤون المهنية والقانونية بتشكيلها الجديد، بحضور رئيس مجلس ادارة نادى ضباط المراقبة الجوية المصرى كابتن محمد عبد المنعم و عدد من ممثلي الوفد المصرى، وذلك عقب فوزهم بعضوية اللجنة خلال الانتخابات التي أُجريت ضمن فعاليات المؤتمر.

وناقش الاجتماع خطط العمل التي سيتم تنفيذها على مدار العام، والتي تمثل مدة دورة المجلس المنتخب، في إطار دعم وتطوير الجوانب المهنية والقانونية للمراقبة الجوية على المستوى الدولي.

كما تعكس هذه المشاركة الفاعلة التزام مصر بدورها المؤثر داخل الاتحاد، وحرصها على الإسهام في صياغة السياسات المهنية والقانونية التي تخدم مجتمع المراقبة الجوية عالميًا.