ايران: التطورات في غزة تتجه نحو الحل السياسي لكن نتنياهو يرفض

قال وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان اليوم السبت إن التطورات في غزة اليوم تتجه نحو الحل السياسي لكن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لا يزال يرى الحل في الحرب لإنقاذ نفسه.

وأكد عبداللهيان خلال اجتماع مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في بيروت على ضرورة أن يحاول الجميع إيجاد حل سياسي «لإنهاء الهجمات الإسرائيلية وجرائم الحرب ضد الفلسطينيين في أسرع وقت ممكن»، حسبما نقلت وكالة (تسنيم) الإيرانية للأنباء.

من جانبه، قال ميقاتي إن «الأوضاع المنطقة معقدة ولابد من استمرار بذل المساعي لوقف إطلاق النار في غزة، ونحن نريد السلام والاستقرار للمنطقة»، وفق ما نقلته وسائل إعلام لبنانية.

ووصل عبداللهيان إلى بيروت أمس في زيارة تستغرق يومين.

من ناحية أخرى انتقد عبداللهيان الهجمات الأميركية البريطانية على اليمن، معتبرا إياها انتهاكا لسيادة اليمن ووحدة أراضيه و«استفزازية» و«تزيد خطر تفاقم الأزمة في المنطقة». وقال عبداللهيان خلال لقائه بميقاتي إن هذه الهجمات «تتناقض مع ادعاءات الولايات المتحدة بأنها لا تريد توسيع نطاق الحرب في المنطقة».

وأضاف أنه في الوقت نفسه لم تخفض أميركا حتى شحنات أسلحتها إلى إسرائيل.

من جانبه وصف ميقاتي الأوضاع في المنطقة بالمتغيرة والمعقدة، وشدد على أهمية قضية غزة وفلسطين، كما أكد على ضرورة استمرار الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وأضاف «نتطلع إلى السلام والاستقرار في المنطقة ويجب بذل الجهود لإنهاء الحرب على غزة وإزالة خطر توسيع نطاق الحرب في المنطقة»، بحسب الوكالة الإيرانية.

إلى ذلك، أعلن «حزب الله» اللبناني أن أمينه العام حسن نصر الله التقى عبداللهيان والوفد المرافق له، حيث جرى استعراض آخر ‏التطورات السياسية والأمنية في ‏المنطقة، وخصوصاً في قطاع غزة وجنوب لبنان