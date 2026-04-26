طفل كبير| محمد دياب: شخصية ترامب تصلح للدراما ومشوفناش زيها من قبل

كشف المخرج محمد دياب عن رغبته في تقديم شخصية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عمل فني، مؤكدًا أنها من أكثر الشخصيات إثارة دراميًا في الوقت الحالي.

وقال دياب، خلال حواره بفقرة “الضيف” على قناة “مودرن mti” مع الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، إن ترامب يمثل حالة إنسانية وسياسية فريدة، مضيفًا: “العالم لا يعرف كيف يتعامل مع ترامب، وتصرفاته مليئة بالنرجسية، وده بيخلق مادة درامية ثرية جدًا”.

ووصف دياب شخصية ترامب بأنها “طفل كبير”، قائلاً: “العالم كله بيتعامل معاه كأنه طفل كبير ولازم ‘نديله البزازة’، وده يخليه شخصية مختلفة تمامًا.. إحنا مشوفناش زيه قبل كده”.

وأشار إلى أن الحروب والأزمات العالمية دائمًا ما تحمل في طياتها دراما إنسانية عميقة، معتبرًا أن شخصية ترامب تظل الأكثر جدلًا وتأثيرًا، حتى عند مقارنتها بشخصيات تاريخية مثل أدولف هتلر، موضحًا: “حتى هتلر كان فيه جزء عقلاني، لكن ترامب حالة مختلفة”.

في سياق آخر، ينتظر دياب عرض فيلمه الجديد “أسد”، الذي يضم نخبة من النجوم، بينهم محمد رمضان وماجد الكدواني، وسط توقعات بأن يحقق العمل صدى واسعًا فور طرحه في دور العرض.