أكثر من 28 ألف شهيد.. 16 مجزرة جديدة لقوات الاحتلال خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 28.064 شهيدا و67.611 مصابا منذ 7 أكتوبر.

وذكرت الصحة في بيان لها أن قوات الاحتلال ارتكبت 16 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 117 شهيدا و152 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها المستمر علي مناطق مختلفة من قطاع غزة وذلك مع دخول الحرب الإسرائيلية على ‎غزة يومها الـ127.

ومن جانبها؛ أعلنت كتائب القسام أنها أجهزت على 7 جنود إسرائيليين بتفجير في عبسان الكبيرة، وقنصت جنودا في ‎تل الهوى ودمرت دبابات وآليات.

يأتي ذلك بالتزامن مع تأكيدات سرايا القدس استهداف قوات الاحتلال في شرق المنطقة الوسطى وخان يونس.

فيما أكدت وسائل إعلام عبرية أن حكومة نتنياهو ردت على مقترح بشأن الإطار العام لاتفاق التبادل، ورفضت معظم شروط حماس من دون إغلاق باب التفاوض.