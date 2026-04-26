تأجيل محاكمة 117 متهما بخلية الهيكل الإداري لـ 23 يونيو

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 117 متهما، بخلية الهيكل الإداري، في القضية رقم 18599 لسنة 2024، جنايات مدينة نصر لـ 23 يونيو.

تفاصيل القضية

وكشف أمر الإحالة، إنه فى غضون الفترة مطلع عام 2020 وحتى 18 وحتى 12 ديسمبر 2022، المتهمون من الأول وحتى الرابع عشر تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بان تولوا قيادة بهيكل الإخوان.

توجيه تهمة الانضمام لجماعة إرهابية للمتهمين

ووجه للمتهمين من الخامس والعشرين وحتى الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه لبعض المتهمين تهم تمويل الإرهاب، ووجه لمتهمين تهم حيازة أسلحة نارية.