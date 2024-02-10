أحمد موسى: مسلسل تهجير الفلسطينيين مستمر ويجب أن نكون على قلب رجل واحد

كشف الإعلامي أحمد موسى، موقف مصر من وقف قضية تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، وتقديم المساعدات إلى أهالي غزة، مؤكدًا أن سيناريو تهجير الفلسطينيين مازال مستمرا ولم يتوقف.



وأضاف موسى خلال تقديمه لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن المرحلة القادمة هي المرحلة الأخطر في القضية الفلسطينية، معلقًا: يجب أن نكون على قلب رجل واحد لمواجهة تلك القضية، فالقضية الفلسطينية لها ظروفها، ويجب دعم الدولة ومؤسساتها لمواجهة المخططات الإرهابية.



وتابع: إسرائيل أمنيتها الأولى هو إن ميكونش فيه فلسطيني واحد موجود في قطاع غزة.

وأشار أحمد موسى إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن منع وقف إبادة الشعب الفلسطيني، وأمريكا شريكة في ذلك بالدعم العسكري، وأن بايدن ونتنياهو ينفذان مخططا شيطانيا لإبادة الشعب الفلسطيني، معلقًا على ذلك: «اللي بيخرج من أرضه مش هيرجعلها، والناس المغيبين (الخونة) اللي كانوا بيروجوا للشائعات في هذه القضية؛ مش عارفين حاجة».



وأوضح موسى، أن مصر لن تسمح بتهجير أهالي غزة من أرضهم، ولم تشارك قبل ذلك في أي عملية حصار للشعب الفلسطيني وتدعمهم بالمساعدات الصحية والغذائية، ولا أحد يعلم مجهود الحكومة المصرية في هذه المعركة.



