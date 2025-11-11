بعد غد.."الأوبرا" تحيي ذكرى رحيل ليلى مراد بأمسية فنية في الإسكندرية

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، أمسية فنية لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو أحمد عامر، إحياء لذكرى رحيل الفنانة ليلى مراد، وذلك في الثامنة مساء بعد غد /الخميس/ على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".



ويتضمن برنامج الأمسية تقديم باقة من أعمال ليلى مراد الشهيرة إلى جانب مختارات من مؤلفات الموسيقى العربية، منها: "الدنيا غنوة، بحب إتنين سوا، أبجد هوز، ماليش أمل، ليه خلتنى أحبك، الناس المغرمين، يامالكا قلبى، ومداح القمر وغيرها".. أداء كل من ندى غالب، ولاء طلبة، آلاء أيوب، ياسر سعيد، محمد حسن جمعة، وأيمن مصطفى.



يذكر أن ليلى مراد تعد من أبرز المطربات في الوطن العربي خلال القرن العشرين، والدها الملحن زكي مراد، بدأت مشوارها مع الغناء في سن الرابعة عشر، أعتمدت كمطربة في الإذاعة وتعاقدت على الغناء مرة كل أسبوع، وكانت أولى الحفلات التي قدمتها فى الإذاعة عام 1934 بعدها انقطعت عن حفلات الإذاعة بسبب إنشغالها بالسينما، ثم عادت إليها مرة أخرى عام 1947 ، حيث غنت أنا قلبي دليلي، تعاونت مع كبار الملحنين وبلغ رصيدها الفنى حوالى 1200 أغنية و27 فيلما سينمائيا، كرمها مهرجان القاهرة السينمائى الدولى عام 1998 بعد رحيلها فى نوفمبر عام 1995.

