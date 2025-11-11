مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن القائمة النهائية لمسابقة الأفلام القصيرة

يسعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أن يعلن عن القائمة النهائية لبرنامج مسابقة الأفلام القصيرة، في دورته السادسة والأربعين التي تقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025.

وتضم مسابقة الأفلام القصيرة 24 فيلمًا، هي:

الراحلون | جونينج كونج | الصين | روائي | 21 د

سبات النخيل | ماجد الرميحي | قطر، الكويت | وثائقي | 18 د

موت سمكة | إيفا لوسبارونيان | فرنسا | تحريك | 14 د

كيف حالك كايلي | بيبي جينسبرج | فرنسا، الولايات المتحدة | روائي | 19 د

قلب أزرق | صامويل سوفرين | هايتي | روائي | 15 د

بايسانوس | أندريس خميس جياكومان، فرانسيسكا خميس جياكومان | تشيلي، فلسطين، إسبانيا | وثائقي | 13 د

تيتا و تيتا | لين الصفح | لبنان | وثائقي | 30 د

الحصاد الأخير | نونو بوافنتورا ميراندا | الرأس الأخضر | روائي | 22 د

العصافير لا تهاجر | رامي الجربوعي | تونس، قطر، ألمانيا | تحريك | 24 د

أنا، من حادث أو من الحب | خليل تشرتي | فرنسا، سوريا | روائي | 14 د

ذكرى | بيير-لويس جوبير | فرنسا، المغرب | دوكيودراما | 9 د

إيمان | أمير يوسف | مصر، فرنسا | وثائقي | 15 د

آخر المعجزات | عبد الوهاب شوقي | مصر، ألمانيا، السودان | روائي | 20 د

شوارع القاهرة | عبد الله الطايع | فرنسا | دوكيودراما، تجريبي | 19 د

رقبة مستقيمة جدًا | نيو سورا | اليابان | روائي | 10 د

اللي مايتسماش | أبانوب نبيل | مصر | روائي | 16 د

أزهار داريا الليلية | مريم تفكروي | إيران، المملكة المتحدة، فرنسا | تجريبي | 16 د

في البداية تحمرّ الوجنتان ثم نعتاد | مريم الفرجاني | تونس، إيطاليا | روائي | 15 د

لقطة النافذة | حسين جليلوند | سويسرا |روائي | 29 د

أوتوكار| سيلفيا شكيواج| بولندا، بلجيكا، فرنسا | تحريك | 17 د

القمع| مارك أيمن| مصر | روائي | 20 د

خطب ما | باولا تيرمين|فرنسا| روائي | 30 د

سلت 1988 | مارتا بوبيفودا|صربيا، ألمانيا، فرنسا | وثائقي | 20 د

خجل الرب| جوسلين شارل|فرنسا | تحريك | 15 د

يعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، والوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس. تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.