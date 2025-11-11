قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رقصت بملابس خادشة.. الداخلية تكشف تفاصيل ضبط بلوجر جديدة فى بولاق
نستهدف الوصول إلى 130 مليارًا .. مفاجأة من اتحاد الصناعات بشأن الصادرات
علي ماهر: سعيد بانضمام 7 لاعبين من سيراميكا كليوباترا لقائمة منتخب مصر
بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. قرار عاجل من التعليم بشأن الرحلات المدرسية
خارج اللجان الانتخابية .. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بين أنصار مرشحين بمجلس النواب بالأقصر
طرح 25012 وحدة سكنية بالمرحلة الثانية من 400 ألف وحدة عبر منصة مصر العقارية
"طالبان باكستان" تعلن مسئوليتها عن التفجير الانتحاري في إسلام آباد
مراكز الشباب يشاركون في تنظيم انتخابات مجلس النواب بعدد من المحافظات
تحطم طائرة شحن تركية في جورجيا بعد إقلاعها من أذربيجان
وزير الخارجية: القادة الأوروبيون اعتبروا قيادة الرئيس السيسي نقطة تحول في أمن واستقرار المنطقة
تعرف على مواعيد مباريات بيراميدز فى أبطال أفريقيا
حشود بالآلاف وانهيار شيماء سعيد.. تفاصيل جنازة إسماعيل الليثي| شاهد
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن القائمة النهائية لمسابقة الأفلام القصيرة

يسعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أن يعلن عن القائمة النهائية لبرنامج مسابقة الأفلام القصيرة، في دورته السادسة والأربعين التي تقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025.

وتضم مسابقة الأفلام القصيرة 24 فيلمًا، هي:
الراحلون | جونينج كونج | الصين | روائي | 21 د
سبات النخيل | ماجد الرميحي | قطر، الكويت | وثائقي | 18 د
موت سمكة | إيفا لوسبارونيان | فرنسا | تحريك | 14 د
كيف حالك كايلي | بيبي جينسبرج | فرنسا، الولايات المتحدة | روائي | 19 د
قلب أزرق | صامويل سوفرين | هايتي | روائي | 15 د
بايسانوس | أندريس خميس جياكومان، فرانسيسكا خميس جياكومان | تشيلي، فلسطين، إسبانيا | وثائقي | 13 د
تيتا و تيتا | لين الصفح | لبنان | وثائقي | 30 د
الحصاد الأخير | نونو بوافنتورا ميراندا | الرأس الأخضر | روائي | 22 د
العصافير لا تهاجر | رامي الجربوعي | تونس، قطر، ألمانيا | تحريك | 24 د
أنا، من حادث أو من الحب | خليل تشرتي | فرنسا، سوريا | روائي | 14 د
ذكرى | بيير-لويس جوبير | فرنسا، المغرب | دوكيودراما | 9 د 
إيمان | أمير يوسف | مصر، فرنسا | وثائقي | 15 د
آخر المعجزات | عبد الوهاب شوقي | مصر، ألمانيا، السودان | روائي | 20 د
شوارع القاهرة | عبد الله الطايع | فرنسا | دوكيودراما، تجريبي | 19 د
رقبة مستقيمة جدًا | نيو سورا | اليابان | روائي | 10 د
اللي مايتسماش | أبانوب نبيل | مصر | روائي | 16 د
أزهار داريا الليلية | مريم تفكروي | إيران، المملكة المتحدة، فرنسا | تجريبي | 16 د 
في البداية تحمرّ الوجنتان ثم نعتاد | مريم الفرجاني | تونس، إيطاليا | روائي | 15 د
لقطة النافذة | حسين جليلوند | سويسرا |روائي | 29 د
أوتوكار| سيلفيا شكيواج| بولندا، بلجيكا، فرنسا | تحريك | 17 د
القمع| مارك أيمن| مصر | روائي | 20 د
خطب ما | باولا تيرمين|فرنسا| روائي | 30 د
سلت 1988 | مارتا بوبيفودا|صربيا، ألمانيا، فرنسا | وثائقي | 20 د
خجل الرب| جوسلين شارل|فرنسا | تحريك | 15 د

يعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، والوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس. تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

تأجيل عزاء المطرب إسماعيل الليثي لـ غد الأربعاء بمنطقة إمبابة

زيادة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 11-11-2025

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

كيف كان رسول الله يصلي سنة الفجر؟.. 9 حقائق لا يعرفها كثيرون

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

بعد انفصال كريم محمود عبد العزيز عن زوجته.. هل يقع الطلاق أونلاين أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟

غدا الأربعاء.. انطلاق حفل تخرج الطلاب الوافدين لعام 2025 بمركز الأزهر للمؤتمرات

فى ذكرى وفاة الأحمدي أبو النور.. تعرف على سيرة وزير الأوقاف الأسبق

بخيمة وكارافان.. شاهد سيارة تويوتا هايلوكس 2026 الجديدة

انتخابات مجلس النواب 2025.. مشاركة فعالة للشرطة النسائية بتنظيم عملية التصويت

انتخابات مجلس النواب 2025.. الشرطة تساعد المواطنين للوصول إلى لجانهم

رينو تعيد استخدام البنزين في سياراتها الكهربائية.. ما السبب؟

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

