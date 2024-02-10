توضيح عاجل من الحكومة بشأن مشروع رأس الحكمة .. فيديو

تحدث المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن مشروع رأس الحكمة.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "الحكومة أصدرت بيانا يوم الخميس الماضي، وأكد رئيس الوزراء خلال البيان على أن هناك لجنة قانونية وفنية مشكلة بمجلس الوزراء لدراسة عروض استثمار في مشروعات مهمة".

وأضاف: "اللجنة هي لجنة فنية وقانونية تخضع للإشراف المباشر لمجلس الوزراء، وتدرس عروضا مهمة من المقرر أن تدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي، وهذا يأتي في إطار سعي الحكومة لتوفير موارد النقد الأجنبي عن طريق استقبال الاستثمارات الأجنبية المباشرة".

وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء،: "هناك مفاوضات تتم مع المستثمرين وسيتم الإعلان قريبا عن كافة التفاصيل"، موضحا: "الإعلان عن كافة التفاصيل فيما يتعلق بأي مشروع يجب أن يتم في الوقت المناسب".

معلومات غير دقيقة

وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء،: "مجلس الوزراء هو الجهة المعنية بإصدار كافة البيانات في هذا الصدد، لأن هناك بيانات ومعلومات متداولة كلها بلا استثناء غير دقيقة، وكافة ما يتم تداوله على السوشيال ميديا غير صحيح".

