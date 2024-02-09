طاهر حمدى : بناء مدينة سكنية متكاملة لأهالي رأس الحكمة

تحدث الإعلامي طاهر حمدي، عن مشروع رأس الحكمة قائلا:"سيكون شراكة مصرية اماراتية".

واوضح طاهر حمدي خلال برنامج “عقار مصر” المذاع عبر قناة “صدى البلد” ان مدينة رأس الحكمة تقع في محافظة مطروح وتابعة لهيئة التنمية السياحية وسيوفر المشروع عملة صعبة من النقد الاجنبي.

واكد الاعلامي طاهر حمدي أن المشروع يقع على مساحة 55 ألف فدان ومن المتوقع ان يظهر للنور خلال خمس سنوات بتكلفة اجمالية 44 مليار دولار.

2 مليون فرصة عمل

ولفت طاهر حمدى أن المشروع سيوفر 2 مليون فرصة عمل.

وعن أهالي مدينة رأس الحكمة أوضح طاهر حمدي نقلا عن محافظ مطروح انه سيتم تعويض المواطنين ببناء مدينة سكنية متكاملة.