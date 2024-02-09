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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طاهر حمدى : بناء مدينة سكنية متكاملة لأهالي رأس الحكمة

الاعلامى طاهر حمدى
الاعلامى طاهر حمدى

تحدث الإعلامي طاهر حمدي، عن مشروع رأس الحكمة قائلا:"سيكون شراكة مصرية اماراتية".

 واوضح طاهر حمدي خلال برنامج “عقار مصر” المذاع عبر قناة “صدى البلد” ان مدينة رأس الحكمة تقع في محافظة مطروح وتابعة لهيئة التنمية السياحية وسيوفر المشروع عملة صعبة من النقد الاجنبي.

واكد الاعلامي طاهر حمدي أن المشروع يقع على مساحة 55 ألف فدان ومن المتوقع ان يظهر للنور خلال خمس سنوات بتكلفة اجمالية 44 مليار دولار.

2 مليون فرصة عمل

ولفت طاهر حمدى أن المشروع سيوفر 2 مليون فرصة عمل.

 وعن أهالي مدينة رأس الحكمة أوضح طاهر حمدي نقلا عن محافظ مطروح انه سيتم تعويض المواطنين ببناء مدينة سكنية متكاملة.

“صدى البلد” الإعلامي طاهر حمدي التنمية السياحية النقد الأجنبي هيئة التنمية السياحية رأس الحكمة

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