شراكة.. خالد أبو بكر يكشف تفاصيل جديدة بشأن مشروع رأس الحكمة

كشف الإعلامي خالد أبو بكر تفاصيل جديدة عن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي.

وأوضح خالد ابو بكر خلال برنامج “كل يوم” المذاع عبر قناة “اون” أن الحكومة المصرية تحتفظ بملكية نحو 20% من الأراضي الشاسعة بمنطقة رأس الحكمة والبالغة مساحتها 180 مليون متر مربع.

وتابع خالد أبو بكر قائلا: "هنا بنتكلم عن شراكة بين مصر والإمارات وليس بيع ونسبة ال 20% ستكون لمجموعة عقارية مصرية وبعض الجهات الحكومية".

لجنة قانونية

وأوضح خالد أبو بكر أن الحكومة أشارت إلى وجود لجنة قانونية وفنية لدراسة عروض استثمار في مشروعات مُهمة من المقرر أن تدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي.