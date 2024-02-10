أحمد موسى: بايدن تايه وعنده مشاكل صحية.. وكلامه عن مصر غير صحيح

شن الإعلامي أحمد موسى، هجومًا عنيفًا على الرئيس الأمريكي جو بايدن، قائلا: “ما تنتظرش إنك تاخد منه كلام صحيح، ده عنده مشاكل صحية وبقي تايه، وما تاخدش منه كلام حقيقي”.

وأضاف خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن جو بايدن يواجه هجوما شديدا في الإعلام الأمريكي؛ بعد الحديث عن مصر والرئيس السيسي.

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن بايدن كان يخرج ويطالب بتمكين الشباب في مصر ودول المنطقة، متسائلا: “طيب هو أنت معندكش شباب ولا إيه؟، ده أنت يا راجل مابتجمعش كلمتين على بعض”.

وقال أحمد موسى، إن بايدن أشار بالخطأ إلى زعيمي فرنسا وألمانيا السابقين، على أنه التقى بهما مؤخرًا، في حين أنه التقى الزعماء الحاليين، ولكن ذكر السابقين الذين ماتوا، قائلا: بايدن ماشي يسلم على الهواء لا تصدقه أو تتعامل معه.

وأردف الإعلامي أحمد موسى: والله العظيم كلام جو بايدن عن معبر رفح كله أكاذيب، ومصر لم تغلق معبر رفح ولا ساعة منذ 7 أكتوبر، بل كانت تتحايل لكي تدخل المساعدات للأشقاء في فلسطين، ولكن المعبر من الجانب الفلسطيني تعرض للضرب 4 مرات.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر لم ولن تتأخر في أي لحظة عن إدخال المساعدات إلى أهل غزة، ولكن تل أبيب كانت تتعنت، من خلال إطالة وقت التفتيش التي كانت تعود مجددًا ولا تسمح بدخولها.

وشدد على أن 80% من المساعدات التي عبرت إلى الجانب الفلسطيني، كانت من أموال الشعب المصري، الذين عملوا ملحمة لدعم الأشقاء، وما قامت به مصر أي حد يفضل يعمل ليوم الدين وما يقدرش يوصل للي عملته مصر.

وأكد أن "اللي عمله الرئيس السيسي- ربنا يحفظه ويحميه- من أجل القضية الفلسطينية، كان ولا يمكن شاحنة واحدة تدخل، ده نتنياهو عاوز يجوَّع الفلسطينيين بدعم أمريكا، التي منعت وقف إطلاق النار، من خلال استخدام الفيتو في مجلس الأمن.

وواصل: إسرائيل حددت ليلة الأول من رمضان المقبل لاقتحام مدينة رفح الفلسطينية التي تعد جزءا من مخطط التهجير لأهل غزة، موضحا أننا أمام تحرك خطير، والكماشة الأخطر هي ما يتم التخطيط له حاليا والذي يتمثل في دخول جيش الاحتلال مدينة رفح على حدود مصر الشرقية.

واختتم الإعلامي أحمد موسى، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي أبلغت بلينكن بخطتها بشأن الدخول إلى مدينة رفح الفلسطينية، رغم التحذيرات المصرية.