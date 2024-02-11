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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

باق 4 أيام.. آخر فرصة للتقديم في وظائف وزارة التربية والتعليم 2024

ارشيفية
ارشيفية

4 أيام تفصلنا على انتهاء المدة الإضافية، التي منحها الجهاز المركز للتنظيم والإدارة للتقديم في مسابقة وظائف وزارة التربية والتعليم 2024.

وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أعلن عن حاجة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتعاقد مع 11114 معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) للعام الدراسي 2024/2025 بجميع محافظات الجمهورية.

ووفقا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يمكن للراغبين في التقدم للمسابقة التقديم على بوابة الوظائف الحكومية التابعة .

وبحسب القرار الأخير تم مد فترة التقديم  حتى  15 فبراير بدلا من 31 يناير الجاري، على الرابط Https://jobs.caoa.gov.eg

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شروط التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024

ويشترط فيمن يتقدم للوظيفة المُعلن عنها ما يلى:

1. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية.

2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

3. ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

5. ألا تزيد سن المتقدم على 40 عاماً في تاريخ نشر الإعلان.

6. أن يكون المتقدم خريج أحد الأقسام التالية (تعليم أساسي /ابتدائي /معلم فصل) بكلية التربية أو كلية التربية النوعية. 

7. أن يكون التقديرالعام للمتقدم “مقبول” فأعلى.

8. أن يجتاز الإختبار وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.

9. أن يجتاز التدريبات التي تقررها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

10. اجتياز الكشف الطبى وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الاختبار والتدريبات المطلوبة.

11. يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقاً للثابت ببطاقة الرقم القومي.

12. سداد مبلغ مقداره 26 جنيهاً (ستة وعشرون جنيهاً فقط لا غير) لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية: (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بجميع محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0781200/450/9 حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحقا لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم.

مستندات التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024

وينبغي على المتقدم إرفاق المستندات المطلوبة على أن تكون جميعها أصلية ملونة وبصيغة jpg وهي:

1. صورة شخصية للمتقدم.

2. بطاقة الرقم القومي سارية (الوجهين).

3. صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (وجهين بحسب الأحوال).

4. المؤهل الدراسي.

5. المؤهل الأعلى إن وجد.

6. الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.

7. شهادة التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة. 

8. إيصال الإيداع البنكي.

إرشادات للمتقدمين لوظائف وزارة التربية والتعليم

 

وتضمن الإعلان عددا من التعليمات الإرشادية للمتقدمين وهي:

- لن يُلتفت للطلبات ما لم تكن المستندات أصلية ملونة باستثناء الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة.

- يجب رفع أصول المستندات المشار إليها بعاليه بصيغة “jpg”، ولا يتعدى حجم الملف الواحد (1) ميجا.

- يُرجى التأكد من المرفقات قبل تحميلها وفي حالة عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة أو عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة أو وجود اختلاف بين البيانات المسجلة والمستندات المشار إليها، مثال “عدم إدخال الاسم صحيحاً وكاملاً أو المحافظة أو الرقم القومي كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي" سيتم رفض الطلب. 

- يرجى الاحتفاظ بأصول الأوراق المتقدم بها على البوابة لإحضارها يوم الاختبار الإلكترونى.

- يرجى الحصول على رقم التسجيل الخاص بك بعد إتمام عملية التسجيل للتأكد من أن عملية التسجيل تمت بنجاح والاحتفاظ به ليتسنى لك الاستعلام عن نتيجة المسابقة.

- جميع الشروط الواردة بالإعلان على مسئولية الجهة الطالبة.

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