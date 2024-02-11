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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدولار يوجه ضربة قاسية للذهب في مصر.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

صدى البلد

تأثر سعر الذهب عالميا سلبيا بتصريحات أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي، والتي صبت جميعها لصالح تأجيل قرار خفض الفائدة والحفاظ على المعدلات الحالية لفترة أطول من الوقت حتى ضمان تراجع معدلات التضخم بشكل مستدام ما يضمن الوصول إلى مستهدف التضخم للبنك في النهاية عند 2%.

سعر الذهب عالميا

وسجل سعر الذهب عالميا اليوم الاحد 11-2-2024 قيمة 2024 دولار للاوقية 

خلال الأسبوع الماضي انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.8% ليغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 2024 دولار للأونصة وكان قد سجل أدنى مستوى عند 2014 دولار للأونصة، وبذلك يكون سعر الذهب انخفض منذ بداية العام بنسبة 1.9% ما يمثل بداية ضعيفة لهذا العام.

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سعر الذهب في مصر 

وفي مصر استقر سعر الذهب لليوم الثالث على التوالي بعد أن تراجع بقوة مع تراجع سعر الدولار في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري. 

وتراجع سعر الدولار في السوق الموازية من 73 إلى 58 جنيها للدولار الواحد.

وكانت قد تراجعت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي بنحو 450 جنيها للجرام الواحد.

أظهر أدني سعر جرام ذهب وهو  عيار 14 الأقل قيمة، استقرارا مع مستهل تعاملات اليوم 11-2-2024، مسجلا نحو 2373 جنيها للبيع و 2470 جنيها للشراء.

وسجّل تداول سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3650 جنيهًا للبيع و3550 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18  

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 3129 جنيهًا للشراء. 

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى 3650 جنيهًا للبيع و 3550 جنيهاً للشراء. 

سعر الذهب عيار 24

وعن سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 4171  جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم  29.200 جنيه مستهل تعاملات اليوم.

 

 

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