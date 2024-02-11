ضربة قاسية للذهب بسبب الدولار .. وهذا سعر عيار 21 الآن

قدمت مذيعة صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطية اقتصادية عن أسعار الذهب اليوم في مصر وتعتبر قيمة المعدن الاصفر من أبرز ما يبحث عنه الكثير، خاصة بعدما شهد الأصفر تباينا بين الصعود والهبوط خلال الأيام الأولى من شهر فبراير الجاري، فبعد أن تراجع من أعلى سعر 4050 جنيها إلى 3400 جنيه لعيار 21، قفز مجددا ولكن ما زال تحت أقل سعر بنحو 350 جنيها.

شاهد الفيديو:

ومازال سعر الجنيه الذهب أقل من أعلى سعر سجله قبل 10 أيام وهو 32 ألف جنيه ليسجل اليوم نحو 29600 جنيه فقط بدون أي مصنعية.

وارتفع سعر الجرام عيار 21 ، بعد هبوط ملحوظ قبل 3 أيام، فيما ارتفع سعر الجنيه الذهب في يوم واحد بقيمة نحو 400 جنيه خلال يوم.

آخر أسعار الذهب ، المسجلة ، شهد خلالها سعر الجرام الأشهر والذي يبحث عنه المصريون عند الشراء بكثرة وهو عيار 21، زيادة بنحو 300 جنيه إلى 3700 جنيه بعد 3400 جنيه، ولكنه يظل متراجعا بقوة من أعلى سعر سجّله بنهاية يناير وهو 4050 جنيهًا للجرام دون أي مصنعية، وفق آخر تحديث قبل وقف التسعير لضبط السوق.

اما الدولار استقر متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري مسجلا 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 11-2-2024

ثبت سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية خلال بداية الأسبوع، وذلك للأسبوع الثالث على التوالي .

وفي بنوك القطاع الخاص، فقد سجل سعر الدولار حوالي 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع، وهذه البنوك تشمل "التجاري الدولي CIB، قطر الوطني الأهلي QNB، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي، الاسكندرية، المشرق، بلوم، كريدي أجريكول، أبوظبي التجاري، أبوظبي الأول".