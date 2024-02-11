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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ضربة جديدة لـ الدولار.. وهذه قيمته الآن أمام الجنيه

صدى البلد

واصل سعر الدولار التراجع مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد 11-2-2024، في السوق الموازية فيما استقر في السوق الرسمية.

شهدت الأيام القليلة الماضية، تراجعات قوية في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية، حيث فقد سعر الدولار بأكثر من 15 جنيهًا من قيمه أمام الجنيه.

وسجل سعر الدولار في السوق الموازية  58 جنيهًا مقارنة بـ 73 جنيها في وقت سابق، مع توقعات بمزيد من التراجع خلال الأيام القادمة .

وفي البنوك، واصل سعر الدولار الاستقرار مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد 11-2-2024، في جميع البنوك العاملة في مصر.

 

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سعر الدولار اليوم 

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "البنك الأهلي المصري وبنك مصر"، سجل سعر الدولار اليوم 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

 

 


وسجّلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

ووصل أقل سعر دولار أمام الجنيه إلى نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع في بنوك مصر والأهلي المصري والتنمية الصناعية.

بينما سجّل سعر الدولار أمام الجنيه كأعلى سعر له داخل مصرف أبوظبي الإسلامي ليحقق 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في بنوك القطاع الخاص إلى حوالي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنوك "التجاري الدولي CIB، وقطر الوطني الأهلي QNB، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي، والإسكندرية، وبلوم، والمشرق، والكويت الوطني، والأهلي الكويتي، وأبوظبي الأول، وكريدي أجريكول، وفيصل الإسلامي".

ووصل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه إلى نحو 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في ميد بنك.

أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعا قويا خلال الأسبوع الماضي على المستويين العالمي والمحلي .

فعالميا، تأثر سعر الذهب  سلبيا بتصريحات أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي، التي صبت جميعها لصالح تأجيل قرار خفض الفائدة والحفاظ على المعدلات الحالية لفترة أطول من الوقت حتى ضمان تراجع معدلات التضخم بشكل مستدام ما يضمن الوصول إلى مستهدف التضخم للبنك في النهاية عند 2%.

 

سعر الذهب عالميا

وسجل سعر الذهب عالميا اليوم الاحد 11-2-2024 قيمة 2024 دولارا للاوقية 

وخلال الأسبوع الماضي انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.8% ليغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 2024 دولار للأونصة وكان قد سجل أدنى مستوى عند 2014 دولار للأونصة، وبذلك يكون سعر الذهب انخفض منذ بداية العام بنسبة 1.9% ما يمثل بداية ضعيفة لهذا العام.

سعر الذهب في مصر 

وفي مصر استقر سعر الذهب لليوم الثالث على التوالي بعد أن تراجع بقوة مع تراجع سعر الدولار في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري. 

وتراجع سعر الدولار في السوق الموازية من 73 إلى 58 جنيها.

وتراجعت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي بنحو 450 جنيها للجرام الواحد.

أظهر أدني سعر جرام ذهب وهو  عيار 14 الأقل قيمة، استقرارا مع مستهل تعاملات اليوم 11-2-2024، مسجلا نحو 2373 جنيها للبيع و 2470 جنيها للشراء.

وسجّل تداول سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3650 جنيهًا للبيع و3550 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18  

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 3129 جنيهًا للشراء. 

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى 3650 جنيهًا للبيع و 3550 جنيهاً للشراء. 

سعر الذهب عيار 24

وعن سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 4171  جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم  29.200 جنيه مستهل تعاملات اليوم.

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