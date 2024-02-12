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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

آمنوا بالفرصة.. حتحوت يتغزل بمنتخب كوت ديفوار بعد تتويجه بطلاً لأمم أفريقيا

صدى البلد

علق الأعلامي هاني حتحوت، على فوز منتخب كوت ديفوار بكأس أمم افريقيا ٢٠٢٣.

وكتب عبر أكس: “‏مبروك لفريق آمن بأن الفرصة الثانية لن تأتي مرة أخرى.. فاستغلها”. 

وتوج منتخب كوت ديفوار بلقب كأس الأمم الأفريقية 2023 في نسختها الـ34، التي استضافتها البلاد في الفترة من 13 يناير إلى 11 نوفمبر 2024، بعد فوزه على نيجيريا بهدفين لهدف في المباراة النهائية على ملعب "الحسن واتارا" في أبيدجان، العاصمة الإيفوارية.

 

 

يحصد منتخب الإيفوار اللقب للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما سبق له التتويج مرتين في عامي 1992 في السنغال و2015 في غينيا الاستوائية.

 

 

هاني حتحوت كأس الأمم الافريقية كأس الأمم الإفريقية 2023 كوت ديفوار نيجيريا منتخب كوت ديفوار

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