رحاب الجمل: أجسد دور الأم بمسلسل صدفة.. وريهام حجاج جواها طفولة بريئة

كشفت الفنانة رحاب الجمل تفاصيل أعمالها الفنية المقبلة، التي تشارك بها في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل المتزامن مع عام 2024.

وقالت رحاب الجمل، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إنها تجسد دور أم الفنان الشاب أحمد أبو زيد بـ مسلسل صدفة للفنانة ريهام حجاج، والمراقب عرضه بالمارثون الدرامي الرمضاني.

وتابعت رحاب الجمل، إنها سعيدة بدور الأم وسيناريو العمل وشعرت بأنه تحدي بالنسبة لها، مشيرة إلى أنها جسدت دور سيدة عجوزة بمسلسل وكل ما نفترق مع ريهام حجاج أيضا، معلقة: «أنا ما بخافش من أدواري ومستعدة لأي شخصية أقدمها وبحس إنه تحدي بالنسبالي لما ألعب دور صعب ومختلف».

وحول كواليس العمل مع ريهام حجاج، قالت رحاب الجمل: «ريهام من أطيب الناس اللي اتعاملت معاها وهي طيبة جدا وجواها طفولة بريئة وبتصدق كل الناس وبتحب الشغل وكل الناس وزمايلها جدا».

مسلسل صدفة

وتقدم ريهام حجاج شخصية مدرسة تاريخ ويعد المسلسل التعاون الرابع الذى يجمع بين ريهام والمؤلف أيمن سلامة، بعد أن تعاونا سويا ثلاث مرات من قبل في مسلسلات "جميلة، ويوتيرن ولما كنا صغيرين".

أعمال رحاب الجمل

وكانت شاركت رحاب الجمل فى فيلم بعنوان "بلوموندو"، والذى تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي لايت حول "بلوموندو" الشخصية التي يُجسدها الفنان حسن الرداد، وهو شاب وسيم يعمل في مجال العقارات، ويتزوج من فتاة من طبقة اجتماعية راقية، وبعد مرور فترة قصيرة على زواجهما، يسعى لتغيير حياته، ليدخل في صراع معها، حيث ستحدث مفاجأة وتتطور الأحداث.

فيلم “بلوموندو” بطولة حسن الرداد، وهاجر أحمد، ومحمود حافظ، وإنجي وجدان، وسماء إبراهيم، ومحمد محمود، ومصطفى أبو سريع، والفيلم من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.