أمين عمر: الرجوع للڤار لا يعيب الحكم ومش مبسوط إني كنت خطأ

نشر الإعلامي أحمد شوبير تصريحات الحكم الدولي أمين عمر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب شوبير: ملعب أون تايم | أمين عمر "فوجئت بإستدعاء الڤار في ركلة جزاء تاو أمام نيجيريا ولم يكن لدي شك في اللعبة لكن كان لازم أرجع عن القرار ، الرجوع للڤار لا يعيب الحكم لكن أكيد مش ببقى مبسوط إني كنت خطأ.

وكان قد كشف أمين عمر الحكم الدولي، تفاصيل ركلة الجزاء التي عاد بها في مباراة جنوب إفريقيا ونيجيريا، أنه كان بها توفيق من الله بشكل كبير، ولكن في البداية لم يرى أن اللاعب ارتكب خطأ ثم ارتدت بهدف.

وتابع عمر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "تقنية الفيديو تحدثت معي في السماعة، ثم عدت وفوجئت بوجود خطأ وعدت لألغي الهدف ثم احتسبت ركلة جزاء، واللجنة طايرة باللعبة والقرار".

وأضاف أمين عمر: "كان نفسي أتواجد في النهائي مع الافتتاح ولكن من كرم ربنا حصلت عليه إدارة نصف النهائي ومباريات نصف النهائي دائمًا تكون أصعب من النهائي".

واختتم: "أشكر الإعلام المصري الذي أشاد بنا بشكل كامل لأول مرة وأتمنى أن يستمر الدعم لنا في المرحلة المقبلة، ولم يبلغني أحد بإدارة مباراة نهائي كأس مصر حتى الآن، وأي حكم مصري جدير بتحكيم أي مباراة".