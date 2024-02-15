رحاب الجمل: كرارة باشا مصر وريهام حجاج بريئة.. زوجي وابني يقدران عملي

كشفت الفنانة رحاب الجمل تفاصيل أعمالها الفنية المقبلة، التي تشارك بها في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل المتزامن مع عام 2024، خلال حوارها مع موقع صدى البلد الإخباري، وتطرقت، إلى حياتها وتأثرها بالعمل المتواصل.

وقالت رحاب الجمل، في حوار لموقع صدى البلد الإخباري، إنها تواصل على قدم وساق تصوير مسلسلي بيت الرفاعي مع أمير كرارة وصدفة مع ريهام حجاج، مشيرة إلى أنها مستمرة في التصوير حتى شهر رمضان المبارك وتواصل التصوير لأيام متصلة دون انقطاع.

رحاب الجمل

أمير كرارة باشا مصر في الأخلاق

وقالت الفنانة رحاب الجمل، إنها تلعب دور شقيقة الفنان أمير كرارة في مسلسل بيت الرفاعي، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

وأضافت رحاب الجمل، أنها تلعب دور شخصية من طبقة متوسطة، لافتة إلى أنها أحبت العمل مع كرارة وتشعر بالبهجة في كواليس التصوير.

وتابعت رحاب الجمل: «أشعر بالخوف من الثقة في وأرغب بأن أكون على قدر هذه الثقة، وعملي في مسلسلي صدفة وبيت الرفاعي معا تحدي بالنسبالي، لكن أمير كرارة يعطي طاقة لكل من معه بالمسلسل وكواليسه جميلة فهو باشا مصر في الأخلاق.. الناس قالت عليه باشا مصر عشان دور الظابط لكن هو باشا مصر في الأخلاق وأنا ما بعرفش أجامل في الحاجات دي وهو عامل بهجة في كواليس المسلسل».

رحاب الجمل

ريهام حجاج جواها طفولة بريئة

كشفت الفنانة رحاب الجمل تفاصيل أعمالها الفنية المقبلة، التي تشارك بها في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل المتزامن مع عام 2024.

وقالت رحاب الجمل، إنها تجسد دور أم الفنان الشاب أحمد أبو زيد بـ مسلسل صدفة للفنانة ريهام حجاج، والمراقب عرضه بالمارثون الدرامي الرمضاني.

وتابعت رحاب الجمل، إنها سعيدة بدور الأم وسيناريو العمل وشعرت بأنه تحدي بالنسبة لها، مشيرة إلى أنها جسدت دور سيدة عجوزة بمسلسل وكل ما نفترق مع ريهام حجاج أيضا، معلقة: «أنا ما بخافش من أدواري ومستعدة لأي شخصية أقدمها وبحس إنه تحدي بالنسبالي لما ألعب دور صعب ومختلف».

وحول كواليس العمل مع ريهام حجاج، قالت رحاب الجمل: «ريهام من أطيب الناس اللي اتعاملت معاها وهي طيبة جدا وجواها طفولة بريئة وبتصدق كل الناس وبتحب الشغل وكل الناس وزمايلها جدا».

رحاب الجمل

أعمالها المُقبلة

وقالت رحاب الجمل، إنها تقوم حاليا بقراءة سيناريو فيلمين سينمائيين، ولكنها لم تستقر عليهما ولم توقع على الانضمام لهما حتى الآن، مشيرة إلى أنها منشغلة بضغط التصوير في الوقت الحالي ما بين بيت الرفاعي وصدفة، لدرجة أنها تقوم بمواصلة ساعات التصوير من الصباح للمساء ولا تعود لمنزلها في كثير من الأوقات.

وتابعت رحاب الجمل، أنها تتحمل ضغوطات التصوير لأنها تشعر بالتي في مسلسلي بيت الرفاعي وصدفة، وعملها مع مخرجين كبيرين مثل أحمد نادر جلال وسامح عبد العزيز، لافتة إلى أن أسرتها تقدر انشغالها بالعمل لأن ابنها مخرج وخريج أكاديمية لندن للسينما وزوجها منتج فني فهم من داخل المجال ومستوعبين انشغالها ويحمسونها.

رحاب الجمل

اللحمة أهم من كلمة بحبك

علقت الفنانة رحاب الجمل، على عيد الحب المرتقب بعد يومين، وكشفت عن رأيها فيه وطقوسها في ظل انشغالها بالأعمال الفنية التي تصورها في الوقت الحالي.

وقالت رحاب الجمل: «أنا بحب الناس اللي بتشتغل معاهم والناس اللي بشتغل معاهم بيحبوني وبحب جوزي وابني وبحب بابا وأخواتي وأصحابي وهم بيحبوني».

وتابعت رحاب الجمل: «ما بحبش بدبوب أحمر .. والحب يتلخص بأربعة كيلو لحمة أحلى من كلمة بحبك .. والزوج اللطيف اللي بيفهم يوفر تمن الورد يروح يجيبه لمراته بـ كيلو لحمة وفرختين أو حاجة حلوة أو ظرف منفوخ كدة لكن دباديب وورد طب ما تديها حقها ناشف يا حبيبي».

وأضافت رحاب الجمل: «ورد مين ونكلف نفسنا بقى وفي الأخر هيقعد أسبوع وينشف ويترمي».