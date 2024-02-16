الهيئة العامة للاستعلامات: التهجير القسري للفلسطينيين تهديد مباشر للسيادة والأمن القومي المصريين

أفادت القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، أكد أن التهجير القسري للفلسطينيين يمثل تصفية مؤكدة للقضية الفلسطينية، وتهديدا مباشرا للسيادة والأمن القومي المصريين.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية: لدى القاهرة من الوسائل ما يمكنها من التعامل مع التهجير القسري للفلسطينيين بصورة فورية وفعالة.



وأشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية: التصريحات والبيانات المصرية أكدت أن التهجير القسري للفلسطينيين خط أحمر.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية: مصر لا يمكن أن تتخذ على أراضيها أي إجراءات تعطي انطباعا يروج له البعض، تزويرا، بأنها تشارك في جريمة التهجير التي تدعو إليها إسرائيل.