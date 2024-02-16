عن مصدر مسئول.. بكرى: لم يتم اقتحام معبر رفح من الجانب الفلسطينى

نفى الإعلامي مصطفى بكري شائعة اقتحام معبر رفح من الجانب الفلسطيني ذلك نقلا عن مصدر مسئول فى هيئة المعابر والحدود بقطاع غزة.

وقال مصطفى بكري خلال برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع على قناة “صدى البلد” نقلا عن المصدر أن مجموعة من النازحين بجوار معبر رفح من الجانب الفلسطيني أشعلوا إطارات السيارات أمام البوابة الرئيسية للمعبر.

وتابع بكري، أن المصدر أشار إلى أن النازحين بعد إشعالهم إطارات السيارات فتحوا بوابة المعبر واعتدوا على شاحنات تحمل مساعدات غذائية كانت فى طريقها للقطاع.

الشرطة الفلسطينية

وقال مصطفى بكري أن المصدر لفت إلى أنه تم ارسال دوريات تابعة للشرطة الفلسطينية لضبط الوضع الميداني وتأمين شاحنات المساعدات.