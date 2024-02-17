طريقة عمل لازانيا في حلة واحدة.. بأسهل الخطوات

كشفت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، عن طريقة عمل لازانيا في حلة واحدة.

مقادير عمل لازانيا

لازانيا

١ ملعقة كبيرة زبدة

400 جرام لحمة مفرومة

1 بصله مفرومة

مشروم فريش

3 كوب عصير الطماطم

1 مكعب مرق

رشة جوزة الطيب

ملح _فلفل

نص كوب ريحان طازج

2 كوب كريمة

جبنة مبروشة للوجه

طريقة تحضير لازانيا في حلة واحدة

نضع الزبدة واللحمة حتى تتحمر ونضع البصل المفروم ثم الثوم المفروم ونضع المشروم المقطع ثم مكعب المرقة وجوزة الطيب والملح والفلفل وعصير الطماطم ثم نضع ماء الى ان تغلي ونضيف لازانيا المكسره ونضيف الكريمة ونغطيها الى ان تستوي شرائح اللازانيا ثم نضيف الجبن المبشور ونغطيها لمدة ٥ دقائق.