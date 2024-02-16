طريقة عمل كيكة البرتقال بدقيق الذرة.. مذاقها لا يقاوم

قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كيكة البرتقال بدقيق الذرة.



مقادير كيكة البرتقال بدقيق الذرة

٢ كوب دقيق ذرة

نصف كوب دقيق ابيض

كوب ونصف سكر

٣/٤ كوب زيت

٤ بيض

فانيلا

نصف كوب عصير برتقال

١ ملعقة كبيرة برش برتقال

١ كوب زبادي

٢ ملعقة صغيرة بيكنج باودر



للوجه:

سكر بودرة مع عصير برتقال

طريقة تحضير كيكة البرتقال بدقيق الذرة

نخفق البيض مع السكر والفانيلا الى ان يصبح القوام مائل للبياض وثم نضيف الزيت ونخفق وثم نضيف دقيق الذرة والدقيق الأبيض والبيكنج باودر ونخفق ثم نضيف الزبادي وعصير البرتقال وبرش البرتقال ونخفق

تخبز في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 50 دقيقة تقريبا.