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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبير علاقات دولية: مواقف مصر تؤكد عدم مشاركتها في عملية تهجير الفلسطينيين

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية ان الرد المصري الحاسم والقاطع على لسان الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الذي يؤكد الموقف المصري الثابت المتكرر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة برفض التهجير القسري ليس فقط بوصفه جريمة حرب تستوجب محاكمة مرتكبيها  أمام القانون الدولى والمحاكم الدولية لكنه ايضا يستهدف التهجير القسري للفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية.


وأكد سيد أحمد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج نشرة الأخبار، الذي يقدمه الإعلامي هيثم سعودي، بفضائية دى أم سي، أنه منذ اليوم الأول أدركت مصر هذا المخطط الخبيث فوضعت مصر خطوطا تحذيرية من خلال قول الرئيس عبد الفتاح السيسي لا للتهحير القسري للفلسطنينين ولا لتهجيرهم لسيناء ولا لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأمن القومي المصري وبالتالي شكل هذا الموقف المصري حائط صد وصمام أمان ضد اي مخططات إسرائيلية خبيثة تستهدف القضاء على ما تبقي من القضية الفلسطينية.

وأردف خبير العلاقات الدولية ان الرد المصري حاسم وواضح بأن مصر تعتبر التهجير القسري خط احمر ، ومصر لن تشارك في جريمة حرب وهي جريمة التهجير القسري، مؤكدا ان ذلك رسالة واضحة لحكومة الإحتلال الإسرائيلية ومجموعة المتطرفين فيها وكانت الرسالة واضحة وحاسمة للمجتمع الدولى وخاصة الدول التي لا تزال تتبني مواقف مائعة تجاه الاحتلال الإسرائيلي.

العلاقات الدولية ضياء رشوان الموقف المصري العدوان الإسرائيلي جريمة حرب القانون الدولي القضية الفلسطينية التهجير القسري

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