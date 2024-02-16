جريمة حرب فادحة| الهيئة العامة للاستعلامات: لا يمكن أن تكون مصر طرفا في عملية التهجير القسري

أفادت القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، أكد أنه “لا يمكن أن تكون مصر طرفا في عملية التهجير القسري التي تعد جريمة حرب فادحة، يدينها القانون الدولي الإنساني”.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية: “مصر ستتخذ كل ما يجب عمله من أجل وقف عملية التهجير القسري ومنع من يسعون إلى ارتكابها من تنفيذها”.

وأشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، إلى أنه “لدى مصر بالفعل منذ فترة طويلة منطقة عازلة وأسوار على حدودها مع غزة للحفاظ على أمن حدودها وسيادتها على أراضيها”.