لا ماء أو طعام أو كهرباء.. الأوضاع الإنسانية في شمال غزة صعبة

عرضت فضائية " العربية" تقريرا عن الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعاني منها سكان قطاع غزة خاصة في شمال غزة بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأوضح التقرير أن المواطن الفلسطيني وائل قرر البقاء في منزله المنكوب شمال غزة بعدما قررت عائلته النزوح نحو الجنوب.

وأضاف التقرير أن الفلسطيني وائل لا يستطيع التواصل مع أهله حيث لا توجد اتصالات ولا يوجد إنترنت في شمال غزة .

ولفت التقرير إلى أن حوالي نصف مليون فلسطيني متواجدون في شمال غزة ولا يوجد لديهم ماء أو طعام أو كهرباء .

وتابع التقرير أن القصف الإسرائيلي المتواصل يفتك بشمال قطاع غزة وسط استمرار الحصار ومنع دخول المساعدات .