وزير العدل الفلسطيني: نقدر موقف مصر والرئيس السيسي في دعم حقوقنا

عبر وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، عن تقديره لموقف مصر واتجاه الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وقال إن مصر لم ولن تقبل التهجير القسري للفلسطينيين؛ "لذلك نشكر الدولة المصرية قيادة وشعبا لوقوفهم بجانبنا".

وأضاف الشلالدة - خلال اتصال هاتفي مع برنامج "في المساء مع قصواء"، الذى تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي عبر فضائية "سي.بي.سي"، اليوم، أن مصر تدافع عن القضية الفلسطينية منذ عام 1948 "ونقدر ونثمن الموقف المصري الثابت الرافض للتهجير والدعم الإنساني بالمساعدات".

وشدد على أن ما يحدث في قطاع غزة من جرائم إبادة جماعية؛ تهديد للأمن القومي العربي والأمن العالمي.

وأعرب عن أمله - من خلال "الوسطاء" - في الوصول إلى حل فوري لوقف إطلاق النار في غزة، في ظل التصعيد الغاشم الذي ينتهجه الاحتلال "الصهيوني" ضد الشعب الفلسطيني.

وطالب إسرائيل باحترام مبادئ القانون الدولي، محملا إياها "المسؤولية الجنائية والقانونية؛ وما تسببت فيه من خراب ودمار وأعمال قتل متواصلة بحق الشعب الفلسطيني".

وتطرق إلى أن مسؤولية إنهاء الحرب هي مسؤولية المجتمع الدولي ومجلس الأمن، مطالبا بضرورة عقد دورة لمجلس الأمن باتخاذ قرار لوقف إطلاق النار وإبرام اتفاقية سلام والحصول على "حقوقنا المشروعة وتحقيق مصيرنا".